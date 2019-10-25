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الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح

معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد

أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.

وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.

وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

الأمم المتحدة أمطار إثيوبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح
سبق

أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.

وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.

وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
01:27 PM

الأمم المتحدة: الأمطار الغزيرة في إثيوبيا تُجبر أكثر من 200 ألف شخص على النزوح

معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة أن هطول الأمطار الغزيرة هذا الشهر، أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص في إثيوبيا، معظمهم بالمنطقة الصومالية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الشركاء الإنسانيين يدعمون الحكومة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتضررة تعرقل الوصول إلى المحتاجين.

وأشار إلى أن نحو 8 ملايين شخص في إثيوبيا يظلون في حاجة إلى مساعدة إنسانية خلال الفترة المتبقية من العام، مبيناً أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 م، البالغة مليار دولار تم تمويلها بنسبة 61 % فقط.

وأفاد دوجاريك؛ بأن حكومة إثيوبيا وشركاء المعونة يواجهون تحديات تتمثل في الجفاف بالأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والفيضانات، والاحتياجات الإنسانية الكبيرة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

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