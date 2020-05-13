"الداخلية" توزّع 6600 سلة مواد غذائية كصدقة عن الشهداء

سيّرتها على متن 16 شاحنة إلى مختلف مناطق المملكة

سيّرت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل "6600 " سلة من المواد الغذائية، لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب، تحتوي السلع التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وتمشياً مع ما جرت عليه العادة كل عام.

وقد راعى فريق العمل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين الإجراءات والتدابير الوقائية المعمول بها احترازيا لمنع تفشي جائحة كورونا أثناء عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة عرفاناً وتقديراً من وزارة الداخلية للتضحيات التي قدمها الشهداء من رجال الأمن.