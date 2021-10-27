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"الموارد البشرية" و"الحج" تشرفان على عمومية "هدية الحاج والمعتمر" بمكة

وافقت على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة واعتماد وإقرار الميزانية

عقدت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية، حيث عقد الاجتماع في مقر الجمعية الرئيس جوار المسجد الحرام، بمشاركة 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

وتقرّر في الاجتماع شغل مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة، والموافقة على التشكيل الجديد للمجلس، واعتماد وإقرار الميزانية الصادرة من المحاسب القانوني، وتعيين مكتب محاسبة للمراجعة المالية.

من جانبه، بيّن المستشار الإعلامي المشرف على إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجمعية علي بن غرسان: "أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية هدية؛ منهم 11 عضواً شارك حضورياً بمقر الجمعية و15 عضواً شارك عن بُعد باستخدام التقنية الحديثة، وجرت إنابة 4 أعضاء لأعضاء حاضرين بالمقر، وشاركوا جميعهم في التصويت والموافقة على القرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مثنياً على دور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد الصواط؛ في إدارة الاجتماع وشاكراً مشاركة مدير المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري؛ وكلمته التحفيزية للعاملين بالجمعية.

وأضاف "غرسان"؛ أن المجلس الجديد لجمعية هدية تشكل برئاسة محمد آل حجر الغامدي؛ ونائبه الدكتور سعد الخلف؛ والمشرف المالي عبدالرحمن بن معيوف الحربي.

جديرٌ بالذكر أن رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمد ابن علي آل حجر الغامدي؛ سبق أن تولى مناصب قيادية في الهيئة العامة للجمارك؛ كان آخرها المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي، ورئيساً للجنة الجمركية الابتدائية بجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" و"الحج" تشرفان على عمومية "هدية الحاج والمعتمر" بمكة
سبق

عقدت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية، حيث عقد الاجتماع في مقر الجمعية الرئيس جوار المسجد الحرام، بمشاركة 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

وتقرّر في الاجتماع شغل مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة، والموافقة على التشكيل الجديد للمجلس، واعتماد وإقرار الميزانية الصادرة من المحاسب القانوني، وتعيين مكتب محاسبة للمراجعة المالية.

من جانبه، بيّن المستشار الإعلامي المشرف على إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجمعية علي بن غرسان: "أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية هدية؛ منهم 11 عضواً شارك حضورياً بمقر الجمعية و15 عضواً شارك عن بُعد باستخدام التقنية الحديثة، وجرت إنابة 4 أعضاء لأعضاء حاضرين بالمقر، وشاركوا جميعهم في التصويت والموافقة على القرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مثنياً على دور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد الصواط؛ في إدارة الاجتماع وشاكراً مشاركة مدير المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري؛ وكلمته التحفيزية للعاملين بالجمعية.

وأضاف "غرسان"؛ أن المجلس الجديد لجمعية هدية تشكل برئاسة محمد آل حجر الغامدي؛ ونائبه الدكتور سعد الخلف؛ والمشرف المالي عبدالرحمن بن معيوف الحربي.

جديرٌ بالذكر أن رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمد ابن علي آل حجر الغامدي؛ سبق أن تولى مناصب قيادية في الهيئة العامة للجمارك؛ كان آخرها المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي، ورئيساً للجنة الجمركية الابتدائية بجدة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:46 AM

"الموارد البشرية" و"الحج" تشرفان على عمومية "هدية الحاج والمعتمر" بمكة

وافقت على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة واعتماد وإقرار الميزانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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عقدت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة، ووزارة الحج والعمرة ممثلة في إدارة المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية، حيث عقد الاجتماع في مقر الجمعية الرئيس جوار المسجد الحرام، بمشاركة 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية.

وتقرّر في الاجتماع شغل مقاعد مجلس الإدارة الشاغرة، والموافقة على التشكيل الجديد للمجلس، واعتماد وإقرار الميزانية الصادرة من المحاسب القانوني، وتعيين مكتب محاسبة للمراجعة المالية.

من جانبه، بيّن المستشار الإعلامي المشرف على إدارة العلاقات العامة والاعلام بالجمعية علي بن غرسان: "أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور 30 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية هدية؛ منهم 11 عضواً شارك حضورياً بمقر الجمعية و15 عضواً شارك عن بُعد باستخدام التقنية الحديثة، وجرت إنابة 4 أعضاء لأعضاء حاضرين بالمقر، وشاركوا جميعهم في التصويت والموافقة على القرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مثنياً على دور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرّمة ساعد الصواط؛ في إدارة الاجتماع وشاكراً مشاركة مدير المسؤولية المجتمعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة فايز العمري؛ وكلمته التحفيزية للعاملين بالجمعية.

وأضاف "غرسان"؛ أن المجلس الجديد لجمعية هدية تشكل برئاسة محمد آل حجر الغامدي؛ ونائبه الدكتور سعد الخلف؛ والمشرف المالي عبدالرحمن بن معيوف الحربي.

جديرٌ بالذكر أن رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمد ابن علي آل حجر الغامدي؛ سبق أن تولى مناصب قيادية في الهيئة العامة للجمارك؛ كان آخرها المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي، ورئيساً للجنة الجمركية الابتدائية بجدة.

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