النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

13.476 خاتماً لكتاب الله في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة

خلال عام من 17 رمضان العام الماضي في المساجد والجوامع  والسجون

بلغ عدد الخاتمين للقرآن الكريم من البنين والبنات في جميعات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة (13.476) حافظاً وحافظة خلال الفترة من السابع عشر من شهر رمضان 1439هـ وحتى السابع عشر من رمضان الحالي 1440، في حلقات التحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع, والسجون ودور الملاحظة والدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة .

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للجميعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الشأن، أوضح أن عدد الخاتمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع بمنطقة الرياض بلغ من الذكور (647)، ومن الإناث (1058)، وفي مكة المكرمة من الذكور (2064) ومن الإناث (1809)، وفي المدينة المنورة من الذكور (144)، ومن الإناث (196)، وفي القصيم (431) من الذكور، ومن الإناث (382)، وفي المنطقة الشرقية (315)، وفي عسير (456) ومن الإناث، وفي تبوك (50) من الذكور، ومن الإناث (183)، وفي حائل (68) من الذكور، ومن الإناث (46)، وفي الحدود الشمالية (56) من الذكور، ومن الإناث (97)، وفي جازان (771) من الذكور، ومن الإناث (384)، ومن نجران (33) من الذكور، ومن الإناث (78)، وفي الباحة (89) من الذكور، ومن الإناث (163)، ومن الجوف من الذكور (74) من الذكور، ومن الإناث (71).

وأشار التقرير أن إجمالي الدعم المالي المقدم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بلغ (23.087794) في ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
13.476 خاتماً لكتاب الله في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة
سبق

بلغ عدد الخاتمين للقرآن الكريم من البنين والبنات في جميعات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة (13.476) حافظاً وحافظة خلال الفترة من السابع عشر من شهر رمضان 1439هـ وحتى السابع عشر من رمضان الحالي 1440، في حلقات التحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع, والسجون ودور الملاحظة والدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة .

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للجميعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الشأن، أوضح أن عدد الخاتمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع بمنطقة الرياض بلغ من الذكور (647)، ومن الإناث (1058)، وفي مكة المكرمة من الذكور (2064) ومن الإناث (1809)، وفي المدينة المنورة من الذكور (144)، ومن الإناث (196)، وفي القصيم (431) من الذكور، ومن الإناث (382)، وفي المنطقة الشرقية (315)، وفي عسير (456) ومن الإناث، وفي تبوك (50) من الذكور، ومن الإناث (183)، وفي حائل (68) من الذكور، ومن الإناث (46)، وفي الحدود الشمالية (56) من الذكور، ومن الإناث (97)، وفي جازان (771) من الذكور، ومن الإناث (384)، ومن نجران (33) من الذكور، ومن الإناث (78)، وفي الباحة (89) من الذكور، ومن الإناث (163)، ومن الجوف من الذكور (74) من الذكور، ومن الإناث (71).

وأشار التقرير أن إجمالي الدعم المالي المقدم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بلغ (23.087794) في ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
09:51 PM

13.476 خاتماً لكتاب الله في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة

خلال عام من 17 رمضان العام الماضي في المساجد والجوامع  والسجون

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
323

بلغ عدد الخاتمين للقرآن الكريم من البنين والبنات في جميعات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة (13.476) حافظاً وحافظة خلال الفترة من السابع عشر من شهر رمضان 1439هـ وحتى السابع عشر من رمضان الحالي 1440، في حلقات التحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع, والسجون ودور الملاحظة والدفاع المدني في مختلف مناطق المملكة .

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الدعوة والإرشاد، والإدارة العامة للجميعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بهذا الشأن، أوضح أن عدد الخاتمين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد والجوامع بمنطقة الرياض بلغ من الذكور (647)، ومن الإناث (1058)، وفي مكة المكرمة من الذكور (2064) ومن الإناث (1809)، وفي المدينة المنورة من الذكور (144)، ومن الإناث (196)، وفي القصيم (431) من الذكور، ومن الإناث (382)، وفي المنطقة الشرقية (315)، وفي عسير (456) ومن الإناث، وفي تبوك (50) من الذكور، ومن الإناث (183)، وفي حائل (68) من الذكور، ومن الإناث (46)، وفي الحدود الشمالية (56) من الذكور، ومن الإناث (97)، وفي جازان (771) من الذكور، ومن الإناث (384)، ومن نجران (33) من الذكور، ومن الإناث (78)، وفي الباحة (89) من الذكور، ومن الإناث (163)، ومن الجوف من الذكور (74) من الذكور، ومن الإناث (71).

وأشار التقرير أن إجمالي الدعم المالي المقدم للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بلغ (23.087794) في ثلاثة عشر منطقة من مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,965
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,883
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,169
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة