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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: 45 مليون أفريقي يعانون من جوع حاد

نصف سكان زيمبابوي فريسة لانعدام مزمن للأمن الغذائي

دقت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، ناقوس الخطر بشأن معاناة 45 مليون شخص في قارة أفريقيا من جوع حاد؛ نتيجة الحروب والكوارث المناخية والصعوبات الاقتصادية.

وحذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان أوردته "فرانس 24"، من أن أزمة الجوع في أفريقيا بلغت نطاقاً لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءاً.

وأفادت بأن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن إلا من جمع 205 ملايين دولار (184 مليون يورو) من 489 مليون دولار تحتاج إليها.

وأضافت أنه "في حال لم يحصل البرنامج على التمويل اللازم، فلن يكون أمامها خيار سوى مساعدة عدد أقل ممن هم بحاجة ماسة وبشكل أقل".

وبينت "كاسترو" أن وضع الأمن الغذائي تدهور في المنطقة جرّاء انخفاض معدلات النمو وتزايد عدد السكان والجفاف والفيضانات.

وأشارت إلى أن إسواتيني وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي تعد الأكثر تأثّراً، مضيفة أن نصف سكان زيمبابوي يعانون من انعدام مزمن للأمن الغذائي.

قارة أفريقيا الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: 45 مليون أفريقي يعانون من جوع حاد
سبق

دقت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، ناقوس الخطر بشأن معاناة 45 مليون شخص في قارة أفريقيا من جوع حاد؛ نتيجة الحروب والكوارث المناخية والصعوبات الاقتصادية.

وحذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان أوردته "فرانس 24"، من أن أزمة الجوع في أفريقيا بلغت نطاقاً لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءاً.

وأفادت بأن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن إلا من جمع 205 ملايين دولار (184 مليون يورو) من 489 مليون دولار تحتاج إليها.

وأضافت أنه "في حال لم يحصل البرنامج على التمويل اللازم، فلن يكون أمامها خيار سوى مساعدة عدد أقل ممن هم بحاجة ماسة وبشكل أقل".

وبينت "كاسترو" أن وضع الأمن الغذائي تدهور في المنطقة جرّاء انخفاض معدلات النمو وتزايد عدد السكان والجفاف والفيضانات.

وأشارت إلى أن إسواتيني وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي تعد الأكثر تأثّراً، مضيفة أن نصف سكان زيمبابوي يعانون من انعدام مزمن للأمن الغذائي.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
08:23 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:44 PM

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: 45 مليون أفريقي يعانون من جوع حاد

نصف سكان زيمبابوي فريسة لانعدام مزمن للأمن الغذائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دقت الأمم المتحدة اليوم (الخميس)، ناقوس الخطر بشأن معاناة 45 مليون شخص في قارة أفريقيا من جوع حاد؛ نتيجة الحروب والكوارث المناخية والصعوبات الاقتصادية.

وحذرت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لولا كاسترو في بيان أوردته "فرانس 24"، من أن أزمة الجوع في أفريقيا بلغت نطاقاً لم نشهده من قبل وتشير الأدلة إلى أنها ستزداد سوءاً.

وأفادت بأن برنامج الأغذية العالمي لم يتمكن إلا من جمع 205 ملايين دولار (184 مليون يورو) من 489 مليون دولار تحتاج إليها.

وأضافت أنه "في حال لم يحصل البرنامج على التمويل اللازم، فلن يكون أمامها خيار سوى مساعدة عدد أقل ممن هم بحاجة ماسة وبشكل أقل".

وبينت "كاسترو" أن وضع الأمن الغذائي تدهور في المنطقة جرّاء انخفاض معدلات النمو وتزايد عدد السكان والجفاف والفيضانات.

وأشارت إلى أن إسواتيني وليسوتو ومدغشقر وملاوي وموزمبيق وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي تعد الأكثر تأثّراً، مضيفة أن نصف سكان زيمبابوي يعانون من انعدام مزمن للأمن الغذائي.

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