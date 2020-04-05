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"التأمينات" لـ "القطاع الخاص": قبل التقدم بطلب صرف الـ 60 %.. عليكم بهذا الأمر

قالت: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في الدفع

حثّت #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، منشآت #القطاع_الخاص، على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقّق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج #حماية_الأجور.

وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ثمّنت صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين إلى التقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية.

وحسبما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات" لـ "القطاع الخاص": قبل التقدم بطلب صرف الـ 60 %.. عليكم بهذا الأمر
سبق

حثّت #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، منشآت #القطاع_الخاص، على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقّق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج #حماية_الأجور.

وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ثمّنت صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين إلى التقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية.

وحسبما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
10:13 AM

"التأمينات" لـ "القطاع الخاص": قبل التقدم بطلب صرف الـ 60 %.. عليكم بهذا الأمر

قالت: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في الدفع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
15,501

حثّت #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، منشآت #القطاع_الخاص، على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.

وقالت عبر حسابها في "تويتر"، اليوم: بالنسبة للمنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقّق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج #حماية_الأجور.

وفي وقت سابق، كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد ثمّنت صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن تتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

ورفع محافظ المؤسسة سليمان بن عبدالرحمن القويز؛ جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً دور المؤسسة بالإسهام من خلال نظام التأمين ضد التعطل في تخفيف حدة آثار أزمة كورونا على القطاع الخاص، حيث ضمنت استمرار وجود دخل للموظفين وعدم فقدانهم العمل.

كما تعفي هذه المبادرة منشآت القطاع الخاص من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا التعويض، حيث سيتم استبعادهم من نظام التأمينات، ومن ثم إعادة تسجيلهم مرة أخرى فور الانتهاء من دفع التعويض.

وأوضح أن التقديم على هذه المبادرة سيكون متاحاً للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأربعاء 8 أبريل، وبعد قبول طلب المنشأة سيتم استبعاد المشتركين ومن ثم ستتم دعوة المشتركين إلى التقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية.

وحسبما نص عليه الأمر الملكي الكريم، سيتم السماح للمنشآت باختيار 70% من موظفيهم السعوديين؛ للاستفادة من هذا التعويض.

يأتي هذا الدعم من خلال صندوق (ساند) الذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الحالات التي تهدّد قدرة أصحاب العمل على الاستمرار في ممارسة النشاط وتهدّد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرُّض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة.

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