"جمعية الأطفال المعوقين" تكرّم "دهانات الجزيرة"

لرعايتها برنامج إبداعات الأطفال ذوي الاحتياجات

كرّمت جمعية الأطفال المعوقين شركة "دهانات الجزيرة" تقديراً لرعايتها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي تتبناه الجمعية منذ أكثر من عشرة أعوام.

وتسلّم حسام الروقي ممثل الشركة، درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأقيم الحفل الذي نظمته الجمعية في مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بمدينة الرياض، تقديراً لداعمي برنامج "بطاقات التهاني" للعام الجاري 2017م.

وثمّن عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" جهود الجمعية، مشيداً بدور برنامج رسومات وإبداعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تشجيعهم على الإبداع الفني، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.

وقال: البرنامج يساهم في رفع الوعي بما تستلزمه الإعاقة من اهتمام من مختلف الفعاليات المجتمعية، ونحن نقدّر هذا التكريم من جانب الجمعية ومسؤوليها.

وأكّد "الرميح" مواصلة رعاية دهانات الجزيرة لهذا البرنامج، اضطلاعاً بمسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها شركة وطنية رائدة، مشيراً إلى أن هذه الفئة من الأطفال هي فئة غالية على القلب، ومن الواجب بذل قصارى الجهود لتحظى بالرعاية والتأهيل اللازمين.

وبلغت أعداد بطاقات التهاني التي سوقتها الجمعية عشرة ملايين بطاقة، وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حرص القطاع الخاص على تحمّل مسؤولياته الاجتماعية، وثقته في أداء الجمعية ورسالتها الإنسانية الخيرية.