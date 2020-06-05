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تسريبات تكشف أيقونة "هواوي" اللوحية.. بسعر مدهش

الحاسب مزود بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768"

كشفت تقارير صحفية عديدة عن المواصفات المسربة لأيقونة شركة "هواوي" الصينية اللوحية المرتقبة، التي ستتميز بأنها ذات سعر تنافسي مدهش للجميع.

وتناول موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، كافة المواصفات المسربة لحاسب "هواوي ميديا باد سي 3" اللوحي، التي اعتبر الموقع أنها ستجعله "أيقونة مثالية للمبتدئين".

وأوضح أن مواصفات "هواوي ميديا باد سي 3" تتشابه بصورة كبيرة مع مواصفات "ميديا باد 8" مع إضافة عدد من الميزات والتقنيات الجديدة.

وزودت "هواوي" حاسبها اللوحي الجديد بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 8 بوصات، وبدقة تصل إلى 1280×800 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

ودعمت الشركة الصينية حاسبها اللوحي بكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 2 ميغابيكسل، فيما بلغت دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 5 ميغابيكسل.

وسيعمل حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت القابلة للتوسعة.

ويأتي حاسب هواوي الجديد ببطارية عملاقة تبلغ 5100 ميللي أمبير في الساعة، كما سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10".


ولن يتجاوز سعر حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" حاجز الـ210 دولارات أمريكية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف أيقونة "هواوي" اللوحية.. بسعر مدهش
سبق

كشفت تقارير صحفية عديدة عن المواصفات المسربة لأيقونة شركة "هواوي" الصينية اللوحية المرتقبة، التي ستتميز بأنها ذات سعر تنافسي مدهش للجميع.

وتناول موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، كافة المواصفات المسربة لحاسب "هواوي ميديا باد سي 3" اللوحي، التي اعتبر الموقع أنها ستجعله "أيقونة مثالية للمبتدئين".

وأوضح أن مواصفات "هواوي ميديا باد سي 3" تتشابه بصورة كبيرة مع مواصفات "ميديا باد 8" مع إضافة عدد من الميزات والتقنيات الجديدة.

وزودت "هواوي" حاسبها اللوحي الجديد بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 8 بوصات، وبدقة تصل إلى 1280×800 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

ودعمت الشركة الصينية حاسبها اللوحي بكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 2 ميغابيكسل، فيما بلغت دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 5 ميغابيكسل.

وسيعمل حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت القابلة للتوسعة.

ويأتي حاسب هواوي الجديد ببطارية عملاقة تبلغ 5100 ميللي أمبير في الساعة، كما سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10".


ولن يتجاوز سعر حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" حاجز الـ210 دولارات أمريكية.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
06:16 PM

تسريبات تكشف أيقونة "هواوي" اللوحية.. بسعر مدهش

الحاسب مزود بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عديدة عن المواصفات المسربة لأيقونة شركة "هواوي" الصينية اللوحية المرتقبة، التي ستتميز بأنها ذات سعر تنافسي مدهش للجميع.

وتناول موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، كافة المواصفات المسربة لحاسب "هواوي ميديا باد سي 3" اللوحي، التي اعتبر الموقع أنها ستجعله "أيقونة مثالية للمبتدئين".

وأوضح أن مواصفات "هواوي ميديا باد سي 3" تتشابه بصورة كبيرة مع مواصفات "ميديا باد 8" مع إضافة عدد من الميزات والتقنيات الجديدة.

وزودت "هواوي" حاسبها اللوحي الجديد بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 8 بوصات، وبدقة تصل إلى 1280×800 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

ودعمت الشركة الصينية حاسبها اللوحي بكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 2 ميغابيكسل، فيما بلغت دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 5 ميغابيكسل.

وسيعمل حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت القابلة للتوسعة.

ويأتي حاسب هواوي الجديد ببطارية عملاقة تبلغ 5100 ميللي أمبير في الساعة، كما سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10".


ولن يتجاوز سعر حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" حاجز الـ210 دولارات أمريكية.

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