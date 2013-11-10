بالصور.. رئيس هيئة الرياضة يدشن معامل ومختبرات كلية علوم الرياضة

أعلن عن إنشاء كرسي للهيئة بالكلية

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم؛ المعامل والمختبرات التعليمية والبحثية لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، بحضور مدير جامعة الملك سعود، أ.د. بدران بن عبد الرحمن العمر، وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، د.سليمان بن عمر الجلعود.



وتجوّل "الفيصل" داخل مختبرات ومعامل الكلية، كما شاهد المعرض الوثائقي لأنشطة وفعاليات الكلية البحثية والمجتمعية، ثم التقى بطلاب وطالبات ومنسوبي الكلية بالقاعة الكبرى بالكلية، وأجاب عن أسئلة الطلاب والطالبات بالكلية.



وأشاد "الفيصل" في كلمته بوجود مثل هذه الكلية في المملكة، وشدّد على التعاون بين الهيئة والجامعة، وأعلن عن إنشاء كرسي للهيئة العامة للرياضة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود.



وعبّر مدير جامعة الملك سعود عن شكره لزيارة الأمير، مثنيًا على مبادرة إنشاء كرسي أبحاث للهيئة العامة للرياضة بالجامعة، وتعزيز التعاون لتحقيق رؤية المملكة في بناء المجتمع الحيوي.



وفي الختام قدّم عميد الكلية خالص اعتزازه وشكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لهذه الزيارة الكريمة، وتفضُّله بتدشين معامل ومختبرات الكلية، كما قدم شكره لمدير الجامعة على تشجيعه ودعمه المستمر للكلية. وأهدى مدير الجامعة درعًا تذكاريًّا للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.