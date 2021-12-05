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بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص

لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة.
ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناءً على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، وللاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالبرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/20210523.pdf ، إضافة إلى حاسبة نطاقات المطور https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/NitaqatCalculatorMotawar.aspx

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بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة.
ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناءً على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، وللاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالبرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/20210523.pdf ، إضافة إلى حاسبة نطاقات المطور https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/NitaqatCalculatorMotawar.aspx

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:35 PM

بدء تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص

لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البدء في تطبيق برنامج نطاقات المطور على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداءً من تاريخ 26 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 1 ديسمبر 2021م، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي، حيث يعد البرنامج أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الإستراتيجي للوزارة.
ويقدم برنامج نطاقات المطور عددًا من المزايا الرئيسة، تتمثل في خطة توطينٍ واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، مع تبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة بناءً على معايير محددة لتكون بـ32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.
ويتواءم هذا البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم البرنامج في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتؤكد الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص، وللاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بالبرنامج يمكن زيارة الرابط التالي: الدليل الإجرائي لبرنامج نطاقات المطور https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/20210523.pdf ، إضافة إلى حاسبة نطاقات المطور https://mol.gov.sa/Services/Inquiry/NitaqatCalculatorMotawar.aspx

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