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شاهد.. "الإسلامية" توزع هدية الملك في أكبر مركز إسلامي بالعالم

بحضور السفير السعودي في مدينة بيونس آيرس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين رياض بن سعود الخنيني، ومدير مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالإنابة نايف الفعيم.
وبهذه المناسبة، ألقى سفير خادم الحرمين كلمة أثنى فيها على مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، مؤكداً أن هذه الهدية لها أثر إيجابي كبير في نفوس الناس من خلال ما نسمعه من تعابير طيبة على ألسنة إخواننا من الجالية المسلمة في الأرجنتين.
ونوّه "الخنيني" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التواصل مع المسلمين في شتى دول العالم، مشيراً إلى أن المتابع لمسيرة الوزارة وبرامجها ومشاركاتها الداخلية والخارجية يدرك حجم الجهود التي تبذلها لخدمة الإسلام والمسلمين، انطلاقًا من رسالة المملكة التي تعاهد قادتها منذ تأسيسها على ذلك.
يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وزع أكثر من خمسة آلاف كيلو، كما يبلغ عدد المستفيدين منه (30207) مستفيدين.
ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعدًا مهمًا في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحًا إسلاميًا كبيرًا لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الإسلامية" توزع هدية الملك في أكبر مركز إسلامي بالعالم
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين رياض بن سعود الخنيني، ومدير مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالإنابة نايف الفعيم.
وبهذه المناسبة، ألقى سفير خادم الحرمين كلمة أثنى فيها على مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، مؤكداً أن هذه الهدية لها أثر إيجابي كبير في نفوس الناس من خلال ما نسمعه من تعابير طيبة على ألسنة إخواننا من الجالية المسلمة في الأرجنتين.
ونوّه "الخنيني" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التواصل مع المسلمين في شتى دول العالم، مشيراً إلى أن المتابع لمسيرة الوزارة وبرامجها ومشاركاتها الداخلية والخارجية يدرك حجم الجهود التي تبذلها لخدمة الإسلام والمسلمين، انطلاقًا من رسالة المملكة التي تعاهد قادتها منذ تأسيسها على ذلك.
يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وزع أكثر من خمسة آلاف كيلو، كما يبلغ عدد المستفيدين منه (30207) مستفيدين.
ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعدًا مهمًا في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحًا إسلاميًا كبيرًا لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
03:51 PM

شاهد.. "الإسلامية" توزع هدية الملك في أكبر مركز إسلامي بالعالم

بحضور السفير السعودي في مدينة بيونس آيرس

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عبدالله العنزي - الرياض
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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، في مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين رياض بن سعود الخنيني، ومدير مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بالإنابة نايف الفعيم.
وبهذه المناسبة، ألقى سفير خادم الحرمين كلمة أثنى فيها على مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين، مؤكداً أن هذه الهدية لها أثر إيجابي كبير في نفوس الناس من خلال ما نسمعه من تعابير طيبة على ألسنة إخواننا من الجالية المسلمة في الأرجنتين.
ونوّه "الخنيني" بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التواصل مع المسلمين في شتى دول العالم، مشيراً إلى أن المتابع لمسيرة الوزارة وبرامجها ومشاركاتها الداخلية والخارجية يدرك حجم الجهود التي تبذلها لخدمة الإسلام والمسلمين، انطلاقًا من رسالة المملكة التي تعاهد قادتها منذ تأسيسها على ذلك.
يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وزع أكثر من خمسة آلاف كيلو، كما يبلغ عدد المستفيدين منه (30207) مستفيدين.
ويعد مركز الملك فهد الثقافي والإسلامي بعدًا مهمًا في العلاقات الراسخة بين المملكة والأرجنتين، حيث يمثل المركز صرحًا إسلاميًا كبيرًا لينير معالم الطريق الحق أمام كل من يريد الدراسة والتعرف والبحث عن حقائق الدين والحضارة العربية الإسلامية.

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