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"هيئة الاتصالات" تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

تعزيزًا لمبدأ الشفافية في نشر البيانات.. دورها إيجابي بالاستثمار

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة عرض لنشر كافة المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وذلك انطلاقًا من اهتمامها بالمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها في نشرها، وسعيها في تسهيل مهمة الباحثين والدارسين والمهتمين بمؤشرات خدمات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الهيئة: "تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، استنادًا على ما تجريه الهيئة من دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستوى رضاهم عنها".

كما أكد الدكتور التميمي، أن لنشر البيانات عبر هذه المنصة دورًا في جذب الاستثمار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، والذي يعد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


يذكر أن منصة العرض الإلكترونية للبيانات تتيح للمهتمين إمكانية الوصول للبيانات التاريخية للسوق، بالإضافة إلى إمكانية فرز بيانات دراسات السوق بالتفصيل الذي يرغب به المستخدم (حسب الجنس، الجنسية، العمر، والمنطقة..إلخ).


منصة العرض الإلكترونية للبيانات:

https://ictind.citc.gov.sa/extensions/ictpublicreports/ictPublicReports.html

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة عرض لنشر كافة المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وذلك انطلاقًا من اهتمامها بالمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها في نشرها، وسعيها في تسهيل مهمة الباحثين والدارسين والمهتمين بمؤشرات خدمات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الهيئة: "تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، استنادًا على ما تجريه الهيئة من دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستوى رضاهم عنها".

كما أكد الدكتور التميمي، أن لنشر البيانات عبر هذه المنصة دورًا في جذب الاستثمار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، والذي يعد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


يذكر أن منصة العرض الإلكترونية للبيانات تتيح للمهتمين إمكانية الوصول للبيانات التاريخية للسوق، بالإضافة إلى إمكانية فرز بيانات دراسات السوق بالتفصيل الذي يرغب به المستخدم (حسب الجنس، الجنسية، العمر، والمنطقة..إلخ).


منصة العرض الإلكترونية للبيانات:

https://ictind.citc.gov.sa/extensions/ictpublicreports/ictPublicReports.html

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
02:50 PM

"هيئة الاتصالات" تطلق منصة العرض الإلكترونية للبيانات

تعزيزًا لمبدأ الشفافية في نشر البيانات.. دورها إيجابي بالاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة عرض لنشر كافة المعلومات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات التحليلية لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ وذلك انطلاقًا من اهتمامها بالمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات، ودورها في نشرها، وسعيها في تسهيل مهمة الباحثين والدارسين والمهتمين بمؤشرات خدمات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن الهيئة: "تضطلع بمهمة جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات والمؤشرات الخاصة بنشاط سوق الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة، استنادًا على ما تجريه الهيئة من دراسات لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وسلوك المستخدمين، وعاداتهم في التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستوى رضاهم عنها".

كما أكد الدكتور التميمي، أن لنشر البيانات عبر هذه المنصة دورًا في جذب الاستثمار لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، والذي يعد أكبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


يذكر أن منصة العرض الإلكترونية للبيانات تتيح للمهتمين إمكانية الوصول للبيانات التاريخية للسوق، بالإضافة إلى إمكانية فرز بيانات دراسات السوق بالتفصيل الذي يرغب به المستخدم (حسب الجنس، الجنسية، العمر، والمنطقة..إلخ).


منصة العرض الإلكترونية للبيانات:

https://ictind.citc.gov.sa/extensions/ictpublicreports/ictPublicReports.html

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