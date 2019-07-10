القيادة تعزي رئيس الإمارات وحاكم الشارقة في وفاة الشيخ أحمد القاسمي

في برقيات من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً -المولى القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وبعث ولي العهد، برقية عزاء ومواساة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد:" تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي -رحمه الله- ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".