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"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 535 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت باكستان 4553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و100 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1140411، منها 92244 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25320؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1022847 حالة.

الجزائر

سجلت الجزائر 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة إضافية؛ فيما تماثل 401 مريض للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193.171؛ فيما بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء 131.143، وإجمالي الوفيات 5096.

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كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر
سبق

سجلت باكستان 4553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و100 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1140411، منها 92244 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25320؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1022847 حالة.

الجزائر

سجلت الجزائر 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة إضافية؛ فيما تماثل 401 مريض للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193.171؛ فيما بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء 131.143، وإجمالي الوفيات 5096.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
08:44 AM

كورونا.. باكستان تسجل 4553 إصابة جديدة و545 حالة بالجزائر

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 4553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و100 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1140411، منها 92244 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 25320؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1022847 حالة.

الجزائر

سجلت الجزائر 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و33 وفاة إضافية؛ فيما تماثل 401 مريض للشفاء.

وأشار بيان لوزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بلغ 193.171؛ فيما بلغ إجمالي المتماثلين للشفاء 131.143، وإجمالي الوفيات 5096.

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