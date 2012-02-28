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نيويورك .. الكويت تدين بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المملكة

مندوبها بالأمم المتحدة أكّد دعمها الإجراءات كافة التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها

دانت دولة الكويت، بأشد العبارات، حملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية على المملكة، والادعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات؛ معتبرة ذلك تطوراً خطيراً يهدّد السلم والأمن الإقليمي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلاً للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي؛ الليلة الماضية، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وأكّد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة تهدّد أمن دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع استقرار المنطقة وأمنها.

وقال: "إن هناك بُعداً آخر للأزمة اليمنية يجب أن يأخذ حيزاً من اهتمام مجلس الأمن فجميعنا على علم بحملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من داخل الأراضي اليمنية على المملكة؛ وصل عددها إلى 95 صاروخاً حتى تاريخ 5 من فبراير 2018.

وبيّن أن أمن الممرات المائية يعد مسألة مهمة لا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها، ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد باستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقاً ويتعين إدانته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيويورك .. الكويت تدين بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المملكة
سبق

دانت دولة الكويت، بأشد العبارات، حملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية على المملكة، والادعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات؛ معتبرة ذلك تطوراً خطيراً يهدّد السلم والأمن الإقليمي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلاً للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي؛ الليلة الماضية، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وأكّد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة تهدّد أمن دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع استقرار المنطقة وأمنها.

وقال: "إن هناك بُعداً آخر للأزمة اليمنية يجب أن يأخذ حيزاً من اهتمام مجلس الأمن فجميعنا على علم بحملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من داخل الأراضي اليمنية على المملكة؛ وصل عددها إلى 95 صاروخاً حتى تاريخ 5 من فبراير 2018.

وبيّن أن أمن الممرات المائية يعد مسألة مهمة لا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها، ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد باستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقاً ويتعين إدانته.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:54 PM

نيويورك .. الكويت تدين بأشد العبارات إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على المملكة

مندوبها بالأمم المتحدة أكّد دعمها الإجراءات كافة التي تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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دانت دولة الكويت، بأشد العبارات، حملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية على المملكة، والادعاءات بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات؛ معتبرة ذلك تطوراً خطيراً يهدّد السلم والأمن الإقليمي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلاً للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمن لشهر فبراير مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي؛ الليلة الماضية، في جلسة مجلس الأمن حول اليمن.

وأكّد وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقبل مجلس الأمن وجود جماعة تهدّد أمن دولة ذات سيادة بمثل هذه الصواريخ وتزعزع استقرار المنطقة وأمنها.

وقال: "إن هناك بُعداً آخر للأزمة اليمنية يجب أن يأخذ حيزاً من اهتمام مجلس الأمن فجميعنا على علم بحملة الصواريخ الباليستية التي تُطلق من داخل الأراضي اليمنية على المملكة؛ وصل عددها إلى 95 صاروخاً حتى تاريخ 5 من فبراير 2018.

وبيّن أن أمن الممرات المائية يعد مسألة مهمة لا يمكن أن يتم التهاون في التعاطي معها، ويجب إرسال رسالة واضحة بأن الهجمات على السفن أو التهديد باستهدافها أو زرع الألغام المائية في الممرات المائية في باب المندب والبحر الأحمر غير مقبول إطلاقاً ويتعين إدانته.

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