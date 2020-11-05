النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه

وفق دراسة أجراها علماء جامعة فلوريدا الأمريكية

توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.

وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه
سبق

توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.

وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
03:44 PM

عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه

وفق دراسة أجراها علماء جامعة فلوريدا الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,521

توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.

وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,033

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة