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أُصيب بسرطان دم  وزراعة نخاع العظم لم تنجح .. "الفيفي" يناشد العلاج

قال لـ"سبق": جسمي تحسس وأطرافي تيبست وأصبت بالسكر وحالتي تتدهور

ناشد مواطن ثلاثيني المسؤولين إحالته لأحد المستشفيات المتقدمة في الخارج بعد إصابته بسرطان حاد بالدم وتعذر تحسن حالته برغم زراعة نخاع العظم وخضوعه لجلسات العلاج الكيماوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وقال المواطن محمد فرحان الفيفي لـ"سبق ": اكتشفت إصابتي بسرطان الدم في خميس مشيط رفعوا تحويلي للمستشفى العسكري بالرياض، إلا أنني بقيت أسبوعاً بقسم الطوارئ في خميس مشيط ولم يرد أي رد نهائياً، فخرجت على مسؤوليتي وتوجهت للرياض ودخلت عن طريق الطورائ ثم لقسم التنويم الخاص بأمراض الدم بتاريخ 13 أبريل 2018 فأجروا لي خزعة لنخاع العظم تبين فيها أنني مصاب بسرطان الدم الحاد وتضخم في الغدد الليمفاوية، ثم قرروا بدء العلاج الكيماوي فخضعت لثلاث جلسات للكيماوي في ثلاثة أشهر قبل زراعة نخاع العظم، ثم أجريت الزراعة من أخي المتبرع جزاه الله خيراً .

وأضاف: "خرجت للبيت بعد إتمام العزل، وكان وضعي جيداً والحمد لله، إلا أنها بدأت مهاجمة الخلايا بطفح جلدي ووصف لي الاستشاري الدواء الخاص بالمهاجمة، إلا أنه لم يكن هناك أي تحسن والحالة تزداد سوءاً، واشتدت المهاجمة علي بشكل فظيع لدرجة أن جسمي كأنه حرق وأطرافي أصبحت متيبسة بشدة ووجهي كله أصبح مجرحاً وينزف بالدم ودخلت التنويم مرة أخرى لمدة شهرين والمهاجمة لم تخف أبداً ثم بدأت تنخفض الصفائح الدموية التي لم تستجب مع الأدوية أو نقل وحدات الصفائح عن طريق الوريد’ ثم أصبت بداء السكري وخلال فترة سنة وستة أشهر كانت زوجتي هي المتكلفة بالعناية بي ولم أعد لمنطقتي لرؤية والدتي.

وتابع: "رفعت برقية برقم 20883 منذ ربيع ثاني للعام الماضي ثم أخرى برقم 13630 في 1441/1/23 لطلب العلاج في الخارج وما زلت أنتظر وأترقب الموافقة التي أنا على ثقة بصدورها بإذن الله، مبيناً: "أعلم أن لمرضى السرطان من خارج منطقة الرياض دعم مادي للمريض وللمرافق، ولكن لم أحصل على أي دعم مادي، والسبب أنني لم أحضر عن طريق إخلاء طبي، وأنا بقيت في طوارئ خميس مشيط أسبوعاً، وأنا أنتظر الموافقة من مدينة الأمير سلطان الطبية وتوفر سرير، ولكن دون جدوى وحضرت على مسؤوليتي.

وقال الفيفي: "أناشد المسؤولين في وطن الخير التوجيه بعلاجي في الخارج برفقة زوجتي وأنا على ثقة أن بلدنا بلد خير ومسؤولينا لن يتوانوا في مد يد المساعدة لإنقاذ نفس من الهلاك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أُصيب بسرطان دم  وزراعة نخاع العظم لم تنجح .. "الفيفي" يناشد العلاج
سبق

ناشد مواطن ثلاثيني المسؤولين إحالته لأحد المستشفيات المتقدمة في الخارج بعد إصابته بسرطان حاد بالدم وتعذر تحسن حالته برغم زراعة نخاع العظم وخضوعه لجلسات العلاج الكيماوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وقال المواطن محمد فرحان الفيفي لـ"سبق ": اكتشفت إصابتي بسرطان الدم في خميس مشيط رفعوا تحويلي للمستشفى العسكري بالرياض، إلا أنني بقيت أسبوعاً بقسم الطوارئ في خميس مشيط ولم يرد أي رد نهائياً، فخرجت على مسؤوليتي وتوجهت للرياض ودخلت عن طريق الطورائ ثم لقسم التنويم الخاص بأمراض الدم بتاريخ 13 أبريل 2018 فأجروا لي خزعة لنخاع العظم تبين فيها أنني مصاب بسرطان الدم الحاد وتضخم في الغدد الليمفاوية، ثم قرروا بدء العلاج الكيماوي فخضعت لثلاث جلسات للكيماوي في ثلاثة أشهر قبل زراعة نخاع العظم، ثم أجريت الزراعة من أخي المتبرع جزاه الله خيراً .

وأضاف: "خرجت للبيت بعد إتمام العزل، وكان وضعي جيداً والحمد لله، إلا أنها بدأت مهاجمة الخلايا بطفح جلدي ووصف لي الاستشاري الدواء الخاص بالمهاجمة، إلا أنه لم يكن هناك أي تحسن والحالة تزداد سوءاً، واشتدت المهاجمة علي بشكل فظيع لدرجة أن جسمي كأنه حرق وأطرافي أصبحت متيبسة بشدة ووجهي كله أصبح مجرحاً وينزف بالدم ودخلت التنويم مرة أخرى لمدة شهرين والمهاجمة لم تخف أبداً ثم بدأت تنخفض الصفائح الدموية التي لم تستجب مع الأدوية أو نقل وحدات الصفائح عن طريق الوريد’ ثم أصبت بداء السكري وخلال فترة سنة وستة أشهر كانت زوجتي هي المتكلفة بالعناية بي ولم أعد لمنطقتي لرؤية والدتي.

وتابع: "رفعت برقية برقم 20883 منذ ربيع ثاني للعام الماضي ثم أخرى برقم 13630 في 1441/1/23 لطلب العلاج في الخارج وما زلت أنتظر وأترقب الموافقة التي أنا على ثقة بصدورها بإذن الله، مبيناً: "أعلم أن لمرضى السرطان من خارج منطقة الرياض دعم مادي للمريض وللمرافق، ولكن لم أحصل على أي دعم مادي، والسبب أنني لم أحضر عن طريق إخلاء طبي، وأنا بقيت في طوارئ خميس مشيط أسبوعاً، وأنا أنتظر الموافقة من مدينة الأمير سلطان الطبية وتوفر سرير، ولكن دون جدوى وحضرت على مسؤوليتي.

وقال الفيفي: "أناشد المسؤولين في وطن الخير التوجيه بعلاجي في الخارج برفقة زوجتي وأنا على ثقة أن بلدنا بلد خير ومسؤولينا لن يتوانوا في مد يد المساعدة لإنقاذ نفس من الهلاك.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:06 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
04:30 PM

أُصيب بسرطان دم  وزراعة نخاع العظم لم تنجح .. "الفيفي" يناشد العلاج

قال لـ"سبق": جسمي تحسس وأطرافي تيبست وأصبت بالسكر وحالتي تتدهور

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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3,689

ناشد مواطن ثلاثيني المسؤولين إحالته لأحد المستشفيات المتقدمة في الخارج بعد إصابته بسرطان حاد بالدم وتعذر تحسن حالته برغم زراعة نخاع العظم وخضوعه لجلسات العلاج الكيماوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وقال المواطن محمد فرحان الفيفي لـ"سبق ": اكتشفت إصابتي بسرطان الدم في خميس مشيط رفعوا تحويلي للمستشفى العسكري بالرياض، إلا أنني بقيت أسبوعاً بقسم الطوارئ في خميس مشيط ولم يرد أي رد نهائياً، فخرجت على مسؤوليتي وتوجهت للرياض ودخلت عن طريق الطورائ ثم لقسم التنويم الخاص بأمراض الدم بتاريخ 13 أبريل 2018 فأجروا لي خزعة لنخاع العظم تبين فيها أنني مصاب بسرطان الدم الحاد وتضخم في الغدد الليمفاوية، ثم قرروا بدء العلاج الكيماوي فخضعت لثلاث جلسات للكيماوي في ثلاثة أشهر قبل زراعة نخاع العظم، ثم أجريت الزراعة من أخي المتبرع جزاه الله خيراً .

وأضاف: "خرجت للبيت بعد إتمام العزل، وكان وضعي جيداً والحمد لله، إلا أنها بدأت مهاجمة الخلايا بطفح جلدي ووصف لي الاستشاري الدواء الخاص بالمهاجمة، إلا أنه لم يكن هناك أي تحسن والحالة تزداد سوءاً، واشتدت المهاجمة علي بشكل فظيع لدرجة أن جسمي كأنه حرق وأطرافي أصبحت متيبسة بشدة ووجهي كله أصبح مجرحاً وينزف بالدم ودخلت التنويم مرة أخرى لمدة شهرين والمهاجمة لم تخف أبداً ثم بدأت تنخفض الصفائح الدموية التي لم تستجب مع الأدوية أو نقل وحدات الصفائح عن طريق الوريد’ ثم أصبت بداء السكري وخلال فترة سنة وستة أشهر كانت زوجتي هي المتكلفة بالعناية بي ولم أعد لمنطقتي لرؤية والدتي.

وتابع: "رفعت برقية برقم 20883 منذ ربيع ثاني للعام الماضي ثم أخرى برقم 13630 في 1441/1/23 لطلب العلاج في الخارج وما زلت أنتظر وأترقب الموافقة التي أنا على ثقة بصدورها بإذن الله، مبيناً: "أعلم أن لمرضى السرطان من خارج منطقة الرياض دعم مادي للمريض وللمرافق، ولكن لم أحصل على أي دعم مادي، والسبب أنني لم أحضر عن طريق إخلاء طبي، وأنا بقيت في طوارئ خميس مشيط أسبوعاً، وأنا أنتظر الموافقة من مدينة الأمير سلطان الطبية وتوفر سرير، ولكن دون جدوى وحضرت على مسؤوليتي.

وقال الفيفي: "أناشد المسؤولين في وطن الخير التوجيه بعلاجي في الخارج برفقة زوجتي وأنا على ثقة أن بلدنا بلد خير ومسؤولينا لن يتوانوا في مد يد المساعدة لإنقاذ نفس من الهلاك.

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