وفاة طفل غرقاً إثر سقوطه بحفرة مليئة بالمياه جنوب حائل

"المدني" دعا الجميع للانتباه إلى أبنائهم وإبعادهم عن أماكن الخطر

توفي، اليوم الجمعة، طفل (١٠ سنوات)، غرقا، بعد سقوطه في حفرة مليئة بالمياه بقرية أفيعية جنوب الغزالة ١٠٠ كلم جنوب حائل.

وتفصيلا، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن الدفاع المدني بمحافظة الغزالة باشر اليوم الجمعة البلاغ، وتم إخراج الطفل قبل وصول الفرق وسُلِّم للشرطة حسب الاختصاص.

وأضاف الحربي: تتقدم مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل بصادق العزاء والمواساة لذوي الطفل، وتُجدِّد دعوتها للأسر بضرورة المحافظة على سلامة أبنائها وإرشادهم للسلوك الآمن وإبعادهم عن الحفر والمستنقعات وكل ما يهدد سلامتهم أو يعرضهم للخطر.



