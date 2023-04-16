جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا"

فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.

وتفصيلاً، رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.