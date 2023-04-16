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جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا"

فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.

وتفصيلاً، رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.

جدة دوريات الامن المرور منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا"
سبق

فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.

وتفصيلاً، رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
12:33 AM

جدة.. جهود أمنية ومرورية مكثفة لمنع التجوُّل احترازًا من "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
0
1,135

فرضت دوريات الأمن بجدة ومرور جدة السيطرة على طريق الملك عبدالعزيز ابتداءً من كوبري الأمير فواز بجنوب المحافظة مروراً بجسر الخير وحتى الكرة الأرضية شمال غرب المحافظة حيث بدت الشوارع خالية تماماً إلا ممن هم مستثنون ولديهم ما يخولهم بالمرور.

وتفصيلاً، رصدت "سبق"، مساء اليوم الأربعاء، جهود رجال الأمن وهم يقفون لمنع التجول حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم من تفشي فيروس كورونا وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء عيد بن سعد العتيبي.

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