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فيديو.. أمانة الرياض: عادت المطاعم والكافيهات لاستقبال زبائنها ومراقبونا في الموعد

كشفت عن رصد 12 ألف مخالفة وإغلاق 2269 منشأة خالفت التدابير خلال 28 يوماً

نشر حساب أمانة الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد وجود المراقبين مع عودة المطاعم والكافيهات إلى استقبال وخدمة زبائنها.

وقالت الأمانة: مراقبونا يُوجدون في الموعد للتحقّق من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمحافظة على سلامتكم.

وكانت الأمانة قد كشفت أمس، أنه خلال 28 يوماً تم تنفيذ 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض رصدوا 12 ألف مخالفة، وأغلقوا 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.

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فيديو.. أمانة الرياض: عادت المطاعم والكافيهات لاستقبال زبائنها ومراقبونا في الموعد
سبق

نشر حساب أمانة الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد وجود المراقبين مع عودة المطاعم والكافيهات إلى استقبال وخدمة زبائنها.

وقالت الأمانة: مراقبونا يُوجدون في الموعد للتحقّق من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمحافظة على سلامتكم.

وكانت الأمانة قد كشفت أمس، أنه خلال 28 يوماً تم تنفيذ 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض رصدوا 12 ألف مخالفة، وأغلقوا 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
09:31 AM

فيديو.. أمانة الرياض: عادت المطاعم والكافيهات لاستقبال زبائنها ومراقبونا في الموعد

كشفت عن رصد 12 ألف مخالفة وإغلاق 2269 منشأة خالفت التدابير خلال 28 يوماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر حساب أمانة الرياض على تويتر، مقطع فيديو يرصد وجود المراقبين مع عودة المطاعم والكافيهات إلى استقبال وخدمة زبائنها.

وقالت الأمانة: مراقبونا يُوجدون في الموعد للتحقّق من تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالمحافظة على سلامتكم.

وكانت الأمانة قد كشفت أمس، أنه خلال 28 يوماً تم تنفيذ 137 ألف جولة للتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض رصدوا 12 ألف مخالفة، وأغلقوا 2269 منشأة خالفت التدابير الوقائية.

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