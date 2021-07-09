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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف وتبوك ونجران ومكة والمدينة والأجزاء الساحلية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوباً برياحٍ سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات: نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوباً برياحٍ سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات: نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:16 PM

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية.. وغيوم وسحب ركامية رعدية ممطرة بالمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الجوف وتبوك ونجران ومكة والمدينة والأجزاء الساحلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,303

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوباً برياحٍ سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ونجران، كذلك مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والأجزاء الساحلية منها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات: نجران، عسير، جيزان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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