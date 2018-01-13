الرائد يكسب الفيصلي بصاروخية جلال.. ويصعد للمركز الثالث

تغلّب فريق الرائد الأول على مستضيفه الفيصلي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الرائد شوط المباراة الأول بتقدمه بهدف وحيد عند الدقيقة الـ٣ بقدم لاعبه جلال الداوي بتسديدة من كرة ثابتة خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم، واستقرت في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريق المستضيف الفيصلي معادلة النتيجة، ولكن دون نتيجة تذكر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الرائد إلى ٢٦ نقطة؛ ويصعد للمركز الثالث، بينما لا يزال الفيصلي في ترتيبه التاسع بـ٢٠ نقطة.