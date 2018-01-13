النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرائد يكسب الفيصلي بصاروخية جلال.. ويصعد للمركز الثالث

تغلّب فريق الرائد الأول على مستضيفه الفيصلي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الرائد شوط المباراة الأول بتقدمه بهدف وحيد عند الدقيقة الـ٣ بقدم لاعبه جلال الداوي بتسديدة من كرة ثابتة خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم، واستقرت في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريق المستضيف الفيصلي معادلة النتيجة، ولكن دون نتيجة تذكر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الرائد إلى ٢٦ نقطة؛ ويصعد للمركز الثالث، بينما لا يزال الفيصلي في ترتيبه التاسع بـ٢٠ نقطة.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الرائد الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الرائد يكسب الفيصلي بصاروخية جلال.. ويصعد للمركز الثالث
سبق

تغلّب فريق الرائد الأول على مستضيفه الفيصلي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الرائد شوط المباراة الأول بتقدمه بهدف وحيد عند الدقيقة الـ٣ بقدم لاعبه جلال الداوي بتسديدة من كرة ثابتة خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم، واستقرت في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريق المستضيف الفيصلي معادلة النتيجة، ولكن دون نتيجة تذكر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الرائد إلى ٢٦ نقطة؛ ويصعد للمركز الثالث، بينما لا يزال الفيصلي في ترتيبه التاسع بـ٢٠ نقطة.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
08:33 PM

الرائد يكسب الفيصلي بصاروخية جلال.. ويصعد للمركز الثالث

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
2,865

تغلّب فريق الرائد الأول على مستضيفه الفيصلي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الـ١٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الرائد شوط المباراة الأول بتقدمه بهدف وحيد عند الدقيقة الـ٣ بقدم لاعبه جلال الداوي بتسديدة من كرة ثابتة خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم، واستقرت في شباك الفيصلي.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الفريق المستضيف الفيصلي معادلة النتيجة، ولكن دون نتيجة تذكر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الرائد إلى ٢٦ نقطة؛ ويصعد للمركز الثالث، بينما لا يزال الفيصلي في ترتيبه التاسع بـ٢٠ نقطة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة