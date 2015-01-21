جازان.. اختفاء طالب في ظروف غامضة والشرطة تكثف البحث عنه

يعاني من اضطرابات نفسية وعائلته ناشدت مساعدتها في العثور عليه

تبحث الجهات المعنية في "جازان" عن طالب يدرس في المرحلة الثانوية بإحدى قرى محافظة العارضة، اختفى في ظروف غامضة من منزل أسرته مساء أمس.

وكانت شرطة محافظة العارضة قد تلقت بلاغا من أسرة الطالب عادل حريصي 16 عاماً من سكان قرية الحميرة، يفيد باختفائه.

وبحسب التفاصيل: خرج الحريصي الذي يعاني اضطرابات نفسية من المنزل مساء أمس الأحد يقود سيارة من نوع أكسنت، وذلك عند الساعة العاشرة مساء، قاصدا أحد البوفيات قبل أن يختفي عن الأنظار.

وناشدت أسرته من يعثر عليه أو يشاهده إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل من خلال الأرقام 0550818699، أو 0558452558، موضحة أنها بحثت عنه في كل المحافظات المجاورة ولم تجد له أي أثر.

وأكد مصدر لـ"سبق" أن البحث جار عنه وأنه تم التعميم على أوصاف المفقود والمركبة.