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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 30251 إصابة، منهم 24 % من السعوديين و76% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 5431 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفىً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251
سبق

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 30251 إصابة، منهم 24 % من السعوديين و76% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 5431 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفىً.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
03:44 PM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:34 PM

"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
35
54,761

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 5 مايو 2020، عن تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 30251 إصابة، منهم 24 % من السعوديين و76% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 5431 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفىً.

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