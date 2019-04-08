نجران.. "الأسمري" يُكَرّم مدير مخفر شرطة الخالدية بيدمة‎

نيابة عن مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، كرّم مدير شرطة محافظة يدمة المقدم عبدالرحمن بن عائض الأسمري، مدير مخفر شرطة الخالدية بيدمة رقيب أول حمد بن مسفر القعيط، بتسليمه (شهادة شكر وتقدير) صادرة من مدير شرطة المنطقة.

جاء التكريم نظير جهود "القعيط" ونشاطه في الأعمال الموكلة له بكل إخلاص وتميز؛ متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.