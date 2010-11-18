"الجبير" يستعرض سبل تعزيز العلاقات مع وزير الخارجية العراقي

بحث المستجدات الإقليمية والدولية خلال لقاء ثنائي بالرياض

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة والعراق، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية بوزارة الخارجية سعيد سويعد.