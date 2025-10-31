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وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19

أكدت وزارة المالية أن المملكة العربية السعودية تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة (كوفيد-19) بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعتبر من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتاً إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما لفتت إلى أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وبيّنت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19
سبق

أكدت وزارة المالية أن المملكة العربية السعودية تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة (كوفيد-19) بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعتبر من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتاً إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما لفتت إلى أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وبيّنت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:46 PM

وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
999

أكدت وزارة المالية أن المملكة العربية السعودية تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة (كوفيد-19) بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعتبر من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتاً إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. كما لفتت إلى أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وبيّنت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,904
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,885
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,052
2.5 مليار ..

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15,134

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