النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لدعم المرابطين بالحد الجنوبي.. مرور نجران ينظم حملة للتبرع بالدم

السبيعي: لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ ولدعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وهي أقل الواجب تجاه أبطالنا الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن أمن وحدود بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
لدعم المرابطين بالحد الجنوبي.. مرور نجران ينظم حملة للتبرع بالدم
سبق

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ ولدعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وهي أقل الواجب تجاه أبطالنا الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن أمن وحدود بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:05 AM

لدعم المرابطين بالحد الجنوبي.. مرور نجران ينظم حملة للتبرع بالدم

السبيعي: لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
200

نظمت إدارة المرور بمنطقة نجران، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، وبالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر الإدارة.

وأوضح مدير مرور منطقة نجران العقيد مناحي بن شجاع السبيعي، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ ولدعم جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، وهي أقل الواجب تجاه أبطالنا الذين نفخر جميعًا بصبرهم وشجاعتهم وإقدامهم في الدفاع عن أمن وحدود بلادنا ومقدساتنا.

وأضاف "السبيعي": أن من أهداف الحملة كذلك تفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلًا، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي إدارة مرور المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,241
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,918

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة