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"الغويري": نعيش أيام فرح بذكرى البيعة.. كل عام وسيدي سلمان بخير

قال: سبع سنوات من العطاء والنماء.. اللهم أدم علينا الأمن والأمان

هنّأ المستشار القانوني عبدالرحمن هايف نايف آل شارع الغويري؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وقال الغويري؛ نعيش هذه الأيام بفرح لا يضاهيه فرح، إذ تصادف ذكرى البيعة السابعة لملكنا الحبيب وأبانا الغالي الذي يحرص علينا أكثر من أي شيء، كل عام وسيدي سلمان بخير.

وأضاف: تحية طيبة تفوح منها رائحة المسك والطيب لملك القلوب سيدي سلمان بن عبدالعزيز، الذي نعاهده دوماً على الحب والولاء والطاعة.

وتابع، لقد تربينا من والدنا الشيخ هايف بن نايف شارع الغويري؛ ومن آبائه وأجداده -رحمهم الله- حب هذا الوطن وزرعوا فينا الإخلاص والسمع والطاعة، نعم نحتذي بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من حب لهذا الوطن وقادته وولاة أمره من الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- إلى عهد مليكنا الملك سلمان، ولولي عهده الأمين -حفظهم الله- وأنا أنقل كل ما في قلب كل فرد من قبيلتنا العزيزة، لنؤكّد للعالم أجمع، أننا نفتخر ونعتز بملكنا العزيز الذي جعله الله لنا سيداً وقائداً يسوقنا نحو القمم بإذنه.

واختتم بقوله: بكل فخر واعتزاز وباسم كل فرد مخلص لهذه البلاد نجدّد الولاء لملكنا ووالدنا سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.. ‏سبع سنوات من العطاء والنماء.. اللهم أدم علينا الأمن والأمان.. على العهد ماضون، وبالسمع والطاعة مستمرون، ولدينا كل الولاء لمقام سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الذكرى السابعة لأعوام مديدة من الرخاء والنماء، دمتم لنا عزّا وفخراً.

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"الغويري": نعيش أيام فرح بذكرى البيعة.. كل عام وسيدي سلمان بخير
سبق

هنّأ المستشار القانوني عبدالرحمن هايف نايف آل شارع الغويري؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وقال الغويري؛ نعيش هذه الأيام بفرح لا يضاهيه فرح، إذ تصادف ذكرى البيعة السابعة لملكنا الحبيب وأبانا الغالي الذي يحرص علينا أكثر من أي شيء، كل عام وسيدي سلمان بخير.

وأضاف: تحية طيبة تفوح منها رائحة المسك والطيب لملك القلوب سيدي سلمان بن عبدالعزيز، الذي نعاهده دوماً على الحب والولاء والطاعة.

وتابع، لقد تربينا من والدنا الشيخ هايف بن نايف شارع الغويري؛ ومن آبائه وأجداده -رحمهم الله- حب هذا الوطن وزرعوا فينا الإخلاص والسمع والطاعة، نعم نحتذي بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من حب لهذا الوطن وقادته وولاة أمره من الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- إلى عهد مليكنا الملك سلمان، ولولي عهده الأمين -حفظهم الله- وأنا أنقل كل ما في قلب كل فرد من قبيلتنا العزيزة، لنؤكّد للعالم أجمع، أننا نفتخر ونعتز بملكنا العزيز الذي جعله الله لنا سيداً وقائداً يسوقنا نحو القمم بإذنه.

واختتم بقوله: بكل فخر واعتزاز وباسم كل فرد مخلص لهذه البلاد نجدّد الولاء لملكنا ووالدنا سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.. ‏سبع سنوات من العطاء والنماء.. اللهم أدم علينا الأمن والأمان.. على العهد ماضون، وبالسمع والطاعة مستمرون، ولدينا كل الولاء لمقام سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الذكرى السابعة لأعوام مديدة من الرخاء والنماء، دمتم لنا عزّا وفخراً.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
01:54 PM

"الغويري": نعيش أيام فرح بذكرى البيعة.. كل عام وسيدي سلمان بخير

قال: سبع سنوات من العطاء والنماء.. اللهم أدم علينا الأمن والأمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ المستشار القانوني عبدالرحمن هايف نايف آل شارع الغويري؛ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

وقال الغويري؛ نعيش هذه الأيام بفرح لا يضاهيه فرح، إذ تصادف ذكرى البيعة السابعة لملكنا الحبيب وأبانا الغالي الذي يحرص علينا أكثر من أي شيء، كل عام وسيدي سلمان بخير.

وأضاف: تحية طيبة تفوح منها رائحة المسك والطيب لملك القلوب سيدي سلمان بن عبدالعزيز، الذي نعاهده دوماً على الحب والولاء والطاعة.

وتابع، لقد تربينا من والدنا الشيخ هايف بن نايف شارع الغويري؛ ومن آبائه وأجداده -رحمهم الله- حب هذا الوطن وزرعوا فينا الإخلاص والسمع والطاعة، نعم نحتذي بما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من حب لهذا الوطن وقادته وولاة أمره من الملك عبدالعزيز وأبنائه الملوك البررة -رحمهم الله- إلى عهد مليكنا الملك سلمان، ولولي عهده الأمين -حفظهم الله- وأنا أنقل كل ما في قلب كل فرد من قبيلتنا العزيزة، لنؤكّد للعالم أجمع، أننا نفتخر ونعتز بملكنا العزيز الذي جعله الله لنا سيداً وقائداً يسوقنا نحو القمم بإذنه.

واختتم بقوله: بكل فخر واعتزاز وباسم كل فرد مخلص لهذه البلاد نجدّد الولاء لملكنا ووالدنا سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.. ‏سبع سنوات من العطاء والنماء.. اللهم أدم علينا الأمن والأمان.. على العهد ماضون، وبالسمع والطاعة مستمرون، ولدينا كل الولاء لمقام سيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في الذكرى السابعة لأعوام مديدة من الرخاء والنماء، دمتم لنا عزّا وفخراً.

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