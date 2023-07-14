النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" تكشف مصير الـ800 شقة المعتمدة لمستفيدي الضمان بالعارضة

"الجابر" قال لـ"سبق": تم شراء الأرض.. والتوقُّف كان بسبب الجائحة

كشفت جمعية البر بالعارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" مصير الـ800 شقة التي اعتمدها الإسكان التنموي العام الماضي 2019 بالمحافظة للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحة أنه تم شراء الأرض بعد تسليم المشروع لإحدى الشركات، وأن التوقف كان بسبب جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أوضح خالد الجابري، رئيس لجنة السكن بالجمعية، في رده على استفسار "سبق" أنه تم شراء أرض المشروع في أحد المواقع شمال البلدية، والبدء في إجراءات استخراج الرخصة من قِبل الشركة من أجل البدء في تنفيذ المشروع، غير أن تلك الإجراءات توقفت تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا".

وقال "الجابري": نأمل العودة لاستكمال المشروع الذي ينفَّذ بالشراكة بين الجمعيات الخيرية والإسكان التنموي كمبادرة لتوفير السكان للأشد حاجة. مشيرًا إلى أن الشركة استلمت أربع محافظات أخرى.

وكان الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، قد أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

يُشار إلى أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" تكشف مصير الـ800 شقة المعتمدة لمستفيدي الضمان بالعارضة
سبق

كشفت جمعية البر بالعارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" مصير الـ800 شقة التي اعتمدها الإسكان التنموي العام الماضي 2019 بالمحافظة للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحة أنه تم شراء الأرض بعد تسليم المشروع لإحدى الشركات، وأن التوقف كان بسبب جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أوضح خالد الجابري، رئيس لجنة السكن بالجمعية، في رده على استفسار "سبق" أنه تم شراء أرض المشروع في أحد المواقع شمال البلدية، والبدء في إجراءات استخراج الرخصة من قِبل الشركة من أجل البدء في تنفيذ المشروع، غير أن تلك الإجراءات توقفت تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا".

وقال "الجابري": نأمل العودة لاستكمال المشروع الذي ينفَّذ بالشراكة بين الجمعيات الخيرية والإسكان التنموي كمبادرة لتوفير السكان للأشد حاجة. مشيرًا إلى أن الشركة استلمت أربع محافظات أخرى.

وكان الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، قد أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

يُشار إلى أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات السعودية.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:26 AM

"سبق" تكشف مصير الـ800 شقة المعتمدة لمستفيدي الضمان بالعارضة

"الجابر" قال لـ"سبق": تم شراء الأرض.. والتوقُّف كان بسبب الجائحة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
1
1,574

كشفت جمعية البر بالعارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" مصير الـ800 شقة التي اعتمدها الإسكان التنموي العام الماضي 2019 بالمحافظة للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحة أنه تم شراء الأرض بعد تسليم المشروع لإحدى الشركات، وأن التوقف كان بسبب جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أوضح خالد الجابري، رئيس لجنة السكن بالجمعية، في رده على استفسار "سبق" أنه تم شراء أرض المشروع في أحد المواقع شمال البلدية، والبدء في إجراءات استخراج الرخصة من قِبل الشركة من أجل البدء في تنفيذ المشروع، غير أن تلك الإجراءات توقفت تزامنًا مع جائحة فيروس "كورونا".

وقال "الجابري": نأمل العودة لاستكمال المشروع الذي ينفَّذ بالشراكة بين الجمعيات الخيرية والإسكان التنموي كمبادرة لتوفير السكان للأشد حاجة. مشيرًا إلى أن الشركة استلمت أربع محافظات أخرى.

وكان الحساب الرسمي لبرنامج "وافي"، إحدى مبادرات وزارة الإسكان للبيع والتأجير على الخارطة، قد أعلن في الثاني من ديسمبر من العام الماضي إصدار رخصة بيع على الخارطة بترخيص أولي لـ800 شقة، تتبع مشروع "الإسكان التنموي بالعارضة".

يُشار إلى أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي" المسجَّلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,779
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,002

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة