"كفى" تطلق حملة لمساعدة مدمني التدخين والمخدرات بمكة

عبر وسائل التواصل وتحت شعار "من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم"

أطلقت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة حملة لمساعدة المدمنين بعنوان "من أجل أطفالهم ساهم بعلاجهم"، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة إبراهيم بن أحمد الحمدان، أن الجمعية كثفت حملتها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كي يتسنى للملتزمين بالبقاء في منازلهم أن يحصلوا على الاستشارات اللازمة والإرشادات التي تقودهم للعلاج، خاصة وأن المدخنين ومتعاطي التبغ هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا –لا قدر الله- بسبب تأثير هذه العادة السيئة على وظائف الرئة.

وبيَّن "الحمدان" أن "كفى" تتواصل مع المتعالجين من الإدمان عن بُعد بلقاءات يومية تعزز لديهم دافعية التعافي ومنع الانتكاسة، فيما طالب المدخنين بالتوقف عن تعاطي السجائر ونحوها؛ حتى لا يتسببوا في هلاك أنفسهم وأطفالهم، مشيرًا إلى أن الجمعية عبر مراكزها للرعاية والتأهيل لعلاج المدمنين تبذل قصارى جهدها لإعانة الراغبين في العلاج، متمنية من الجميع الوقوف بجانبها ودعمها لأداء رسالتها السامية التي أنشئت لأجلها.