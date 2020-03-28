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15825 مستفيدًا سجّلوا في 107 برامج نفذها معهد التطوير التعليمي عن بُعد

البدء قريبًا في المرحلة الثانية وتشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة

يتابع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ برامج التطوير المهني عبر التدريب الإلكتروني المتزامن، بمشاركة مختلف إدارات التعليم.

وأطلق المعهد منصة التطوير المهني الإلكتروني؛ حيث تم الشروع في المبادرة بالتعاون مع خمس مناطق تعليمية: (جدة ومكة المكرمة والشرقية والطائف وعسير)، من خلال تنفيذ 34 برنامجًا منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم الثلاثاء الماضي؛ بمعدل 11 برنامجًا في اليوم الواحد.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 3873 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في جميع برامج الخطة 15825 مستفيدًا، وسيتم البدء قريبًا في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة (بنين ــ بنات)؛ حيث يقدم المعهد عددًا من البرامج والخطط المتاحة للتسجيل، والتي بلغت 107 برامج، كما سيتم العمل على زيادة عدد البرامج نظرًا للإقبال الشديد من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وذكر المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أنه امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتمكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية من التطوير المهني، وبتوجيهات من وزير التعليم ودعم ومتابعة نائبه؛ فإن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عمل على تطوير وتنويع أساليب التطوير المهني من خلال إطلاقها لمبادرة التدريب عن بُعد، من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، وكذلك تشجيع الإدارات التعليمية لتفعيل عدة منصات للتدريب عن بُعد، والتي تتناسب مع ما تمرّ به المملكة والعالم خلال هذه الفترة في مواجهتها لوباء كورونا، والاحترازات التي اتخذتها المملكة.

وأضاف أنه تم الشروع في المبادرة على ثلاث مناطق تعليمية: (جدة، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، كما أكد أنه سيتم بإذن الله في القريب العاجل البدء في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها عدد من المناطق والمحافظات في المملكة (بنين- بنات)، وأشار إلى أن عدد المسجلين يزداد في منصات إدارات التدريب في مختلف المناطق حسب الدخول للبرنامج عبر قنوات التدريب المتاحة.

وشكر الدكتور الجهيمي جهود إدارات التعليم في تنفيذ البرامج عبر منصات وتطبيقات التدريب المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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15825 مستفيدًا سجّلوا في 107 برامج نفذها معهد التطوير التعليمي عن بُعد
سبق

يتابع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ برامج التطوير المهني عبر التدريب الإلكتروني المتزامن، بمشاركة مختلف إدارات التعليم.

وأطلق المعهد منصة التطوير المهني الإلكتروني؛ حيث تم الشروع في المبادرة بالتعاون مع خمس مناطق تعليمية: (جدة ومكة المكرمة والشرقية والطائف وعسير)، من خلال تنفيذ 34 برنامجًا منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم الثلاثاء الماضي؛ بمعدل 11 برنامجًا في اليوم الواحد.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 3873 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في جميع برامج الخطة 15825 مستفيدًا، وسيتم البدء قريبًا في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة (بنين ــ بنات)؛ حيث يقدم المعهد عددًا من البرامج والخطط المتاحة للتسجيل، والتي بلغت 107 برامج، كما سيتم العمل على زيادة عدد البرامج نظرًا للإقبال الشديد من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وذكر المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أنه امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتمكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية من التطوير المهني، وبتوجيهات من وزير التعليم ودعم ومتابعة نائبه؛ فإن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عمل على تطوير وتنويع أساليب التطوير المهني من خلال إطلاقها لمبادرة التدريب عن بُعد، من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، وكذلك تشجيع الإدارات التعليمية لتفعيل عدة منصات للتدريب عن بُعد، والتي تتناسب مع ما تمرّ به المملكة والعالم خلال هذه الفترة في مواجهتها لوباء كورونا، والاحترازات التي اتخذتها المملكة.

وأضاف أنه تم الشروع في المبادرة على ثلاث مناطق تعليمية: (جدة، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، كما أكد أنه سيتم بإذن الله في القريب العاجل البدء في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها عدد من المناطق والمحافظات في المملكة (بنين- بنات)، وأشار إلى أن عدد المسجلين يزداد في منصات إدارات التدريب في مختلف المناطق حسب الدخول للبرنامج عبر قنوات التدريب المتاحة.

وشكر الدكتور الجهيمي جهود إدارات التعليم في تنفيذ البرامج عبر منصات وتطبيقات التدريب المختلفة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:19 AM

15825 مستفيدًا سجّلوا في 107 برامج نفذها معهد التطوير التعليمي عن بُعد

البدء قريبًا في المرحلة الثانية وتشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يتابع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ برامج التطوير المهني عبر التدريب الإلكتروني المتزامن، بمشاركة مختلف إدارات التعليم.

وأطلق المعهد منصة التطوير المهني الإلكتروني؛ حيث تم الشروع في المبادرة بالتعاون مع خمس مناطق تعليمية: (جدة ومكة المكرمة والشرقية والطائف وعسير)، من خلال تنفيذ 34 برنامجًا منذ يوم الأحد الماضي وحتى يوم الثلاثاء الماضي؛ بمعدل 11 برنامجًا في اليوم الواحد.

وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 3873 مستفيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين في جميع برامج الخطة 15825 مستفيدًا، وسيتم البدء قريبًا في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها جميع مناطق ومحافظات المملكة (بنين ــ بنات)؛ حيث يقدم المعهد عددًا من البرامج والخطط المتاحة للتسجيل، والتي بلغت 107 برامج، كما سيتم العمل على زيادة عدد البرامج نظرًا للإقبال الشديد من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وذكر المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، أنه امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتمكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية من التطوير المهني، وبتوجيهات من وزير التعليم ودعم ومتابعة نائبه؛ فإن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عمل على تطوير وتنويع أساليب التطوير المهني من خلال إطلاقها لمبادرة التدريب عن بُعد، من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، وكذلك تشجيع الإدارات التعليمية لتفعيل عدة منصات للتدريب عن بُعد، والتي تتناسب مع ما تمرّ به المملكة والعالم خلال هذه الفترة في مواجهتها لوباء كورونا، والاحترازات التي اتخذتها المملكة.

وأضاف أنه تم الشروع في المبادرة على ثلاث مناطق تعليمية: (جدة، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية)، كما أكد أنه سيتم بإذن الله في القريب العاجل البدء في المرحلة الثانية، والتي سيشارك فيها عدد من المناطق والمحافظات في المملكة (بنين- بنات)، وأشار إلى أن عدد المسجلين يزداد في منصات إدارات التدريب في مختلف المناطق حسب الدخول للبرنامج عبر قنوات التدريب المتاحة.

وشكر الدكتور الجهيمي جهود إدارات التعليم في تنفيذ البرامج عبر منصات وتطبيقات التدريب المختلفة.

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