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وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند.. مقاطع وصور فكاهية عن العيد

كبار السن: العيد لدى بعض الأبناء تحوّل لساعات فقط بدلاً من أيام

احتفل المسلمون، صباح اليوم الجمعة، في مختلف انحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث ترددت صيحات التكبير منذ ساعات الفجر الأولى، وأقيمت صلاة العيد في الساحات، والمساجد بمختلف عواصم العالم، وانطلق المسلمون بعدها لنحر الهدي، وتفاوتت مظاهر الاحتفال ما بين مدينة وأخرى في إظهار الفرحة بهذه المناسبة العظيمة.

ورغم التهاني والمعايدات بين الأهل والأقارب والأصدقاء، إلا أن الكوميديا والمقاطع الفكاهية، كان لها حضور بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند في "تويتر"، وتناقل المغردون مقاطع فيديو وصور وكاريكاتيرات فكاهية للتعبير عن أحوالهم في أول أيام العيد.

ويعتبر "الغيبوبة الجماعية" مصطلحاً ساخراً ابتكره السعوديون للسخرية من سهرهم وإرهاقهم ليلة العيد، وهو خلاف للمتعارف عليه حيث تكون الاحتفالات وتبادل التهاني من بعد وقت صلاة العيد حتى إلى ما بعد اجتماع الأهالي لوليمة الغداء؛ حيث تأتي حينها لحظة "الغيبوبة الجماعية" لتصبح المدن خالية، وكأنها مدينة بلا سكان.

ويعتبر واقع "الغيبوبة الجماعية" مؤلماً لدى كبار السن، ففي العيد يجتمعون مع بعضهم، فرحين بالعيد، وتنطلق مسيرة التواصل لزيارة الأهل والأقارب، وتختلف العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر.

ورأى كبار السن أن العيد لدى بعض الأبناء تحول لساعات فقط، بدلاً من أيام، أما في القرى والمحافظات فما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد السابقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند.. مقاطع وصور فكاهية عن العيد
سبق

احتفل المسلمون، صباح اليوم الجمعة، في مختلف انحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث ترددت صيحات التكبير منذ ساعات الفجر الأولى، وأقيمت صلاة العيد في الساحات، والمساجد بمختلف عواصم العالم، وانطلق المسلمون بعدها لنحر الهدي، وتفاوتت مظاهر الاحتفال ما بين مدينة وأخرى في إظهار الفرحة بهذه المناسبة العظيمة.

ورغم التهاني والمعايدات بين الأهل والأقارب والأصدقاء، إلا أن الكوميديا والمقاطع الفكاهية، كان لها حضور بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند في "تويتر"، وتناقل المغردون مقاطع فيديو وصور وكاريكاتيرات فكاهية للتعبير عن أحوالهم في أول أيام العيد.

ويعتبر "الغيبوبة الجماعية" مصطلحاً ساخراً ابتكره السعوديون للسخرية من سهرهم وإرهاقهم ليلة العيد، وهو خلاف للمتعارف عليه حيث تكون الاحتفالات وتبادل التهاني من بعد وقت صلاة العيد حتى إلى ما بعد اجتماع الأهالي لوليمة الغداء؛ حيث تأتي حينها لحظة "الغيبوبة الجماعية" لتصبح المدن خالية، وكأنها مدينة بلا سكان.

ويعتبر واقع "الغيبوبة الجماعية" مؤلماً لدى كبار السن، ففي العيد يجتمعون مع بعضهم، فرحين بالعيد، وتنطلق مسيرة التواصل لزيارة الأهل والأقارب، وتختلف العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر.

ورأى كبار السن أن العيد لدى بعض الأبناء تحول لساعات فقط، بدلاً من أيام، أما في القرى والمحافظات فما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد السابقة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
05:10 PM

وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند.. مقاطع وصور فكاهية عن العيد

كبار السن: العيد لدى بعض الأبناء تحوّل لساعات فقط بدلاً من أيام

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ذياب الشمري - الرياض
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5,884

احتفل المسلمون، صباح اليوم الجمعة، في مختلف انحاء العالم بعيد الأضحى المبارك، حيث ترددت صيحات التكبير منذ ساعات الفجر الأولى، وأقيمت صلاة العيد في الساحات، والمساجد بمختلف عواصم العالم، وانطلق المسلمون بعدها لنحر الهدي، وتفاوتت مظاهر الاحتفال ما بين مدينة وأخرى في إظهار الفرحة بهذه المناسبة العظيمة.

ورغم التهاني والمعايدات بين الأهل والأقارب والأصدقاء، إلا أن الكوميديا والمقاطع الفكاهية، كان لها حضور بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل وسم "الغيبوبة الجماعية" إلى الترند في "تويتر"، وتناقل المغردون مقاطع فيديو وصور وكاريكاتيرات فكاهية للتعبير عن أحوالهم في أول أيام العيد.

ويعتبر "الغيبوبة الجماعية" مصطلحاً ساخراً ابتكره السعوديون للسخرية من سهرهم وإرهاقهم ليلة العيد، وهو خلاف للمتعارف عليه حيث تكون الاحتفالات وتبادل التهاني من بعد وقت صلاة العيد حتى إلى ما بعد اجتماع الأهالي لوليمة الغداء؛ حيث تأتي حينها لحظة "الغيبوبة الجماعية" لتصبح المدن خالية، وكأنها مدينة بلا سكان.

ويعتبر واقع "الغيبوبة الجماعية" مؤلماً لدى كبار السن، ففي العيد يجتمعون مع بعضهم، فرحين بالعيد، وتنطلق مسيرة التواصل لزيارة الأهل والأقارب، وتختلف العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر.

ورأى كبار السن أن العيد لدى بعض الأبناء تحول لساعات فقط، بدلاً من أيام، أما في القرى والمحافظات فما زالوا متمسكين بالعادات والتقاليد السابقة.

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