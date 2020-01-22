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ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى 9 وفيات و440 مصاباً

لجنة الصحة: ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 9 وفيات و440 مصاباً.

ونقل تلفزيون الصين المركزي، اليوم، عن نائب مدير لجنة الصحة الوطنية لي بين؛ أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليماً صينياً، مبيناً أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في بيان عن اتخاذها تدابير عدة لاحتواء المرض، مثل التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوّق وإجراء فحوص الحرارة في مناطق رئيسة بالأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى، تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً، اليوم؛ لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.

الصين فيروس كورونا

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ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى 9 وفيات و440 مصاباً
سبق

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 9 وفيات و440 مصاباً.

ونقل تلفزيون الصين المركزي، اليوم، عن نائب مدير لجنة الصحة الوطنية لي بين؛ أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليماً صينياً، مبيناً أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في بيان عن اتخاذها تدابير عدة لاحتواء المرض، مثل التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوّق وإجراء فحوص الحرارة في مناطق رئيسة بالأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى، تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً، اليوم؛ لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:31 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا "كورونا" في الصين إلى 9 وفيات و440 مصاباً

لجنة الصحة: ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 9 وفيات و440 مصاباً.

ونقل تلفزيون الصين المركزي، اليوم، عن نائب مدير لجنة الصحة الوطنية لي بين؛ أنه تم تحديد المرضى المصابين بالفيروس في أنحاء متفرقة من 13 إقليماً صينياً، مبيناً أن الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع.

وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في بيان عن اتخاذها تدابير عدة لاحتواء المرض، مثل التطهير والتهوية في المطارات ومحطات القطارات ومراكز التسوّق وإجراء فحوص الحرارة في مناطق رئيسة بالأماكن المزدحمة.

من جهة أخرى، تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعاً، اليوم؛ لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية بسبب فيروس كورونا.

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