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تقليل أعراض أدوية "السكري".. بحث بجامعة حائل يحل ثالثًا بمؤتمر السمنة العالمي

فيما رفع "الشمري" و"الموكاء" شكرهما لأمير المنطقة ونائبه لرعاية مشاريع التنمية

حصل عبدالعزيز بن عارف الشمري، ووليد بن عبدالله الموكاء، على المركز الثالث في مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

ويعد المؤتمر العالمي للسكري والسمنة والذي نظمته الجامعة لدعم مرضى السكر والسمنة الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعة، ويهدف البحث الحاصل على جائزة التقدير إلى تقليل الأعراض الجانبية لبعض أدوية السكر النوع الثاني.

وقال "الشمري": "بمزيد من الفخر والاعتزاز أتشرف بخدمة شريحة عريضة من أبناء وطني الغالي عبر المساهمة بهذا البحث العلمي الذي يخدم مرضى السكري بما يسهم في إيجاد علاجات طبية تخدم المرضى وتقلل الأعراض الجانبية للأدوية".

ورفع "الشمري" باسمه وزميله "الموكاء" المشارك معه بالبحث الفائز بالمؤتمر، الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل ونائبه على الرعاية والدعم لكل مشاريع التنمية في المنطقة، معبراً عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ولعميد كلية الطب على الدعم والاهتمام.

وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية، وأكد أهمية مثل هذه المؤتمرات للتوعية بخطورة مرض السكري والسمنة وطرق الوقاية منها للحد من ارتفاع نسب الإصابة بها.

وتجول الأمير بالمعرض المصاحب للمؤتمر واستمع لشرح عن البحوث الطبية عن مرض السكري والسمنة وآثارها وخطرها ومؤشراتها المحلية والدولية من الطلاب والأطباء المشاركين، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقليل أعراض أدوية "السكري".. بحث بجامعة حائل يحل ثالثًا بمؤتمر السمنة العالمي
سبق

حصل عبدالعزيز بن عارف الشمري، ووليد بن عبدالله الموكاء، على المركز الثالث في مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

ويعد المؤتمر العالمي للسكري والسمنة والذي نظمته الجامعة لدعم مرضى السكر والسمنة الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعة، ويهدف البحث الحاصل على جائزة التقدير إلى تقليل الأعراض الجانبية لبعض أدوية السكر النوع الثاني.

وقال "الشمري": "بمزيد من الفخر والاعتزاز أتشرف بخدمة شريحة عريضة من أبناء وطني الغالي عبر المساهمة بهذا البحث العلمي الذي يخدم مرضى السكري بما يسهم في إيجاد علاجات طبية تخدم المرضى وتقلل الأعراض الجانبية للأدوية".

ورفع "الشمري" باسمه وزميله "الموكاء" المشارك معه بالبحث الفائز بالمؤتمر، الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل ونائبه على الرعاية والدعم لكل مشاريع التنمية في المنطقة، معبراً عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ولعميد كلية الطب على الدعم والاهتمام.

وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية، وأكد أهمية مثل هذه المؤتمرات للتوعية بخطورة مرض السكري والسمنة وطرق الوقاية منها للحد من ارتفاع نسب الإصابة بها.

وتجول الأمير بالمعرض المصاحب للمؤتمر واستمع لشرح عن البحوث الطبية عن مرض السكري والسمنة وآثارها وخطرها ومؤشراتها المحلية والدولية من الطلاب والأطباء المشاركين، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:58 PM

تقليل أعراض أدوية "السكري".. بحث بجامعة حائل يحل ثالثًا بمؤتمر السمنة العالمي

فيما رفع "الشمري" و"الموكاء" شكرهما لأمير المنطقة ونائبه لرعاية مشاريع التنمية

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حمد الفراج - الرياض
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حصل عبدالعزيز بن عارف الشمري، ووليد بن عبدالله الموكاء، على المركز الثالث في مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز.

ويعد المؤتمر العالمي للسكري والسمنة والذي نظمته الجامعة لدعم مرضى السكر والسمنة الأول من نوعه الذي تنظمه الجامعة، ويهدف البحث الحاصل على جائزة التقدير إلى تقليل الأعراض الجانبية لبعض أدوية السكر النوع الثاني.

وقال "الشمري": "بمزيد من الفخر والاعتزاز أتشرف بخدمة شريحة عريضة من أبناء وطني الغالي عبر المساهمة بهذا البحث العلمي الذي يخدم مرضى السكري بما يسهم في إيجاد علاجات طبية تخدم المرضى وتقلل الأعراض الجانبية للأدوية".

ورفع "الشمري" باسمه وزميله "الموكاء" المشارك معه بالبحث الفائز بالمؤتمر، الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل ونائبه على الرعاية والدعم لكل مشاريع التنمية في المنطقة، معبراً عن شكره وتقديره لمدير الجامعة ولعميد كلية الطب على الدعم والاهتمام.

وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن أعمال مؤتمر السكري والسمنة العالمي 2020، الذي نظمته كليّة الطبّ بجامعة حائل في مقر كلية الطبّ بالمدينة الجامعية، وأكد أهمية مثل هذه المؤتمرات للتوعية بخطورة مرض السكري والسمنة وطرق الوقاية منها للحد من ارتفاع نسب الإصابة بها.

وتجول الأمير بالمعرض المصاحب للمؤتمر واستمع لشرح عن البحوث الطبية عن مرض السكري والسمنة وآثارها وخطرها ومؤشراتها المحلية والدولية من الطلاب والأطباء المشاركين، كما ستقام على هامش المؤتمر ورش عمل.

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