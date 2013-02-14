بحضور "البلطان".. "الشباب" يجري مرانه الرئيس لمواجهة "الهلال"

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الكروي الأول "البرازيلي " شاموسكا، اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسة تأهباً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف المدرب ترايفيزان، تلاها تمارين فنية خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.