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بحضور "البلطان".. "الشباب" يجري مرانه الرئيس لمواجهة "الهلال"

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الكروي الأول "البرازيلي " شاموسكا، اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسة تأهباً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف المدرب ترايفيزان، تلاها تمارين فنية خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

الشباب رئيس نادي الشباب خالد البلطان الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بحضور "البلطان".. "الشباب" يجري مرانه الرئيس لمواجهة "الهلال"
سبق

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الكروي الأول "البرازيلي " شاموسكا، اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسة تأهباً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف المدرب ترايفيزان، تلاها تمارين فنية خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:13 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:45 PM

بحضور "البلطان".. "الشباب" يجري مرانه الرئيس لمواجهة "الهلال"

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى مدرب الفريق الكروي الأول "البرازيلي " شاموسكا، اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسة تأهباً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (21) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المدرب حصته التدريبية بمحاضرة عبر الفيديو استعرض من خلالها عدداً من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف المدرب ترايفيزان، تلاها تمارين فنية خصصها لتطبيق النهج الفني الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.

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