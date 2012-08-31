وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.

أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.

بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا عبدالله البرقاوي سبق 2020-08-31 أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية. وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 12:49 PM

بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا





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أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.

وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.