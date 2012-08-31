بعد إقفال باب المرافعات.. النطق بالحكم النهائي في قضيتيْ خليَّتَي الدالوه والحرازات قريبًا

أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.
أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.المحكمة الجزائية المتخصصة
أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.
أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة، باب المرافعات في قضيتيْ خلية الدالوه بالأحساء، وخلية استراحة الحرازات في جدة، واللتين تورطتا في عدد من الجرائم الإرهابية.
وسيتم النطق بالحكم النهائي في القضيتين قريبًا.