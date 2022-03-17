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احترازيًّا.. "المودة للتنمية الأسرية" تُقِر نظام العمل عن بُعد

حرصًا على سلامة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

أقرّت جمعية المودة للتنمية الأسرية، نظام العمل عن بُعد في التعاملات الخاصة بها، حرصًا منها على سلامة منسوبيها والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وقال مدير عام الجمعية محمد آل رضي: المودة اتخذت هذا التوجه استجابة لقرارات حكومتنا الرشيدة التي سخرت كافة إمكاناتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: الجمعية قامت بمجموعة من القرارات ومنها إيقاف جميع الدورات التدريبية والمهنية وتحويلها للتدريب عن بُعد، وأيضًا إيقاف حالات التهيئة والتدرج في قسم الحماية والإرشاد الأسري، وكذلك تم إيقاف حالات الاستشارات بالمقابلة وتحويلها هاتفية أو عن بُعد أو استشارات إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأردف: جميع هذه الإيقافات مؤقتة حتى إشعار آخر، وأن المودة حريصة على تنفيذ كامل خدماتها وبرامجها عن بُعد دون أي إخلال بمستوى الخدمة بل تؤديها بكل احترافية ومهنية.

وتابع: المودة تقدم أكثر من ١٠خدمات إلكترونية وعن بُعد وهي التدريب للدورات العامة والمهنية، ودورات تأهيل المقبلين على الزواج عن بُعد وأيضًا الاستشارات الهاتفية والاستشارات الإلكترونية والاستشارات عن بُعد وأيضًا طباعة شهادات الدورات وإجراء اختبارات القياس عن طريق موقع الجمعية واستقبال استفسارات خدمات مركز شمل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وقال "آل رضي": "المودة" قامت فوريًّا بإصدار دليل متكامل عن آلية عملها عن بُعد، واحتوى هذا الدليل الالتزام الأخلاقي لفريق المودة لاستمرارية العمل بأعلى كفاءة، وكذلك التعريف بفريق إدارة الأزمة في المودة وما هي الإجراءات التي أخذتها احترازيًّا، وأيضًا احتوى الدليل على مبادئ العمل عن بُعد وهي الحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين، والاستمرار في خدمة المستفيدين بأعلى المعايير، والمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

وأضاف: معايير العمل عن بُعد هي: (الالتزام، والاتصال الفعال، والمرونة، والمواءمة)، وركائز العمل عن بُعد هي: (الفريق، والأدوات، والإجراءات)، و"المودة" استخدمت أفضل الأدوات والتطبيقات التقنية لاستمرار عملها، ويمكن للجميع الحصول على دليل "المودة" عن بُعد عن طريق الرابط https://almawaddah.org.sa/rules/81.

جمعية المودة للتنمية الأسرية العمل عن بُعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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احترازيًّا.. "المودة للتنمية الأسرية" تُقِر نظام العمل عن بُعد
سبق

أقرّت جمعية المودة للتنمية الأسرية، نظام العمل عن بُعد في التعاملات الخاصة بها، حرصًا منها على سلامة منسوبيها والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وقال مدير عام الجمعية محمد آل رضي: المودة اتخذت هذا التوجه استجابة لقرارات حكومتنا الرشيدة التي سخرت كافة إمكاناتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: الجمعية قامت بمجموعة من القرارات ومنها إيقاف جميع الدورات التدريبية والمهنية وتحويلها للتدريب عن بُعد، وأيضًا إيقاف حالات التهيئة والتدرج في قسم الحماية والإرشاد الأسري، وكذلك تم إيقاف حالات الاستشارات بالمقابلة وتحويلها هاتفية أو عن بُعد أو استشارات إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأردف: جميع هذه الإيقافات مؤقتة حتى إشعار آخر، وأن المودة حريصة على تنفيذ كامل خدماتها وبرامجها عن بُعد دون أي إخلال بمستوى الخدمة بل تؤديها بكل احترافية ومهنية.

وتابع: المودة تقدم أكثر من ١٠خدمات إلكترونية وعن بُعد وهي التدريب للدورات العامة والمهنية، ودورات تأهيل المقبلين على الزواج عن بُعد وأيضًا الاستشارات الهاتفية والاستشارات الإلكترونية والاستشارات عن بُعد وأيضًا طباعة شهادات الدورات وإجراء اختبارات القياس عن طريق موقع الجمعية واستقبال استفسارات خدمات مركز شمل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وقال "آل رضي": "المودة" قامت فوريًّا بإصدار دليل متكامل عن آلية عملها عن بُعد، واحتوى هذا الدليل الالتزام الأخلاقي لفريق المودة لاستمرارية العمل بأعلى كفاءة، وكذلك التعريف بفريق إدارة الأزمة في المودة وما هي الإجراءات التي أخذتها احترازيًّا، وأيضًا احتوى الدليل على مبادئ العمل عن بُعد وهي الحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين، والاستمرار في خدمة المستفيدين بأعلى المعايير، والمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

وأضاف: معايير العمل عن بُعد هي: (الالتزام، والاتصال الفعال، والمرونة، والمواءمة)، وركائز العمل عن بُعد هي: (الفريق، والأدوات، والإجراءات)، و"المودة" استخدمت أفضل الأدوات والتطبيقات التقنية لاستمرار عملها، ويمكن للجميع الحصول على دليل "المودة" عن بُعد عن طريق الرابط https://almawaddah.org.sa/rules/81.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:49 PM

احترازيًّا.. "المودة للتنمية الأسرية" تُقِر نظام العمل عن بُعد

حرصًا على سلامة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقرّت جمعية المودة للتنمية الأسرية، نظام العمل عن بُعد في التعاملات الخاصة بها، حرصًا منها على سلامة منسوبيها والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها.

وقال مدير عام الجمعية محمد آل رضي: المودة اتخذت هذا التوجه استجابة لقرارات حكومتنا الرشيدة التي سخرت كافة إمكاناتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: الجمعية قامت بمجموعة من القرارات ومنها إيقاف جميع الدورات التدريبية والمهنية وتحويلها للتدريب عن بُعد، وأيضًا إيقاف حالات التهيئة والتدرج في قسم الحماية والإرشاد الأسري، وكذلك تم إيقاف حالات الاستشارات بالمقابلة وتحويلها هاتفية أو عن بُعد أو استشارات إلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية.

وأردف: جميع هذه الإيقافات مؤقتة حتى إشعار آخر، وأن المودة حريصة على تنفيذ كامل خدماتها وبرامجها عن بُعد دون أي إخلال بمستوى الخدمة بل تؤديها بكل احترافية ومهنية.

وتابع: المودة تقدم أكثر من ١٠خدمات إلكترونية وعن بُعد وهي التدريب للدورات العامة والمهنية، ودورات تأهيل المقبلين على الزواج عن بُعد وأيضًا الاستشارات الهاتفية والاستشارات الإلكترونية والاستشارات عن بُعد وأيضًا طباعة شهادات الدورات وإجراء اختبارات القياس عن طريق موقع الجمعية واستقبال استفسارات خدمات مركز شمل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وقال "آل رضي": "المودة" قامت فوريًّا بإصدار دليل متكامل عن آلية عملها عن بُعد، واحتوى هذا الدليل الالتزام الأخلاقي لفريق المودة لاستمرارية العمل بأعلى كفاءة، وكذلك التعريف بفريق إدارة الأزمة في المودة وما هي الإجراءات التي أخذتها احترازيًّا، وأيضًا احتوى الدليل على مبادئ العمل عن بُعد وهي الحفاظ على سلامة الموظفين والمستفيدين، والاستمرار في خدمة المستفيدين بأعلى المعايير، والمساهمة في إبطاء انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

وأضاف: معايير العمل عن بُعد هي: (الالتزام، والاتصال الفعال، والمرونة، والمواءمة)، وركائز العمل عن بُعد هي: (الفريق، والأدوات، والإجراءات)، و"المودة" استخدمت أفضل الأدوات والتطبيقات التقنية لاستمرار عملها، ويمكن للجميع الحصول على دليل "المودة" عن بُعد عن طريق الرابط https://almawaddah.org.sa/rules/81.

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