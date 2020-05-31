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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

السعودية تتخطى حاجز الـ60 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ60 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 62442 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3559 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 62442 حالة.

المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تتخطى حاجز الـ60 ألف متعافٍ من فيروس كورونا
سبق

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ60 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 62442 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3559 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 62442 حالة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:41 PM

السعودية تتخطى حاجز الـ60 ألف متعافٍ من فيروس كورونا

بعدما أظهرت تحديثات "الصحة" تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,088

تجاوزت المملكة العربية السعودية الـ60 ألفاً، في عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 62442 حالة.

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3559 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 62442 حالة.

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