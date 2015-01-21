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الإسباني "بوزويلو" يرفض ملايين "الأهلي" والأرجنتيني "بلانكو" في الصورة

كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن رفض اللاعب الإسباني اليخاندرو بوزويلو الانتقال لصالح الأهلي رغم العرض المليوني المثير .

وأرجعت صحيفة "voetbalprimeur" بحسب تصريحات مدرب بلجيكي، أن اللاعب رفض الانتقال للنادي السعودي وفضٌل البقاء في صفوف ناديه لعدم قدرته على التكيف مع البيئة السعودية".


وتخطط إدارة الأهلي للتعاقد مع صانع ألعاب بعد رحيل المصري عبدالله السعيد لصالح بيراميدز .

وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي السعودي تضع اللاعب الأرجنتيني سيبستيان بلانكو لاعب فريق بورتلاند الأمريكي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإسباني "بوزويلو" يرفض ملايين "الأهلي" والأرجنتيني "بلانكو" في الصورة
سبق

كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن رفض اللاعب الإسباني اليخاندرو بوزويلو الانتقال لصالح الأهلي رغم العرض المليوني المثير .

وأرجعت صحيفة "voetbalprimeur" بحسب تصريحات مدرب بلجيكي، أن اللاعب رفض الانتقال للنادي السعودي وفضٌل البقاء في صفوف ناديه لعدم قدرته على التكيف مع البيئة السعودية".


وتخطط إدارة الأهلي للتعاقد مع صانع ألعاب بعد رحيل المصري عبدالله السعيد لصالح بيراميدز .

وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي السعودي تضع اللاعب الأرجنتيني سيبستيان بلانكو لاعب فريق بورتلاند الأمريكي .

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
11:44 PM

الإسباني "بوزويلو" يرفض ملايين "الأهلي" والأرجنتيني "بلانكو" في الصورة

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محمد السيّد - الرياض
8
3,236

كشفت تقارير صحفية بلجيكية النقاب عن رفض اللاعب الإسباني اليخاندرو بوزويلو الانتقال لصالح الأهلي رغم العرض المليوني المثير .

وأرجعت صحيفة "voetbalprimeur" بحسب تصريحات مدرب بلجيكي، أن اللاعب رفض الانتقال للنادي السعودي وفضٌل البقاء في صفوف ناديه لعدم قدرته على التكيف مع البيئة السعودية".


وتخطط إدارة الأهلي للتعاقد مع صانع ألعاب بعد رحيل المصري عبدالله السعيد لصالح بيراميدز .

وأشارت تقارير إلى أن إدارة النادي السعودي تضع اللاعب الأرجنتيني سيبستيان بلانكو لاعب فريق بورتلاند الأمريكي .

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