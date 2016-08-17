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"العامودي" يقف على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر "إياب"

المبادرة تعدّ نقلة نوعية وحضارية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

وقف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم السبت؛ على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة "إياب" التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها 30 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

واطلع الوزير خلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "إياب"، على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة.

وتعدّ "إياب" رافدًا من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن، وتعتبر نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم عبر تقليل مدة الانتظار في مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق مبادرة "إياب" تجريبيّاً خلال هذا العام؛ حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول "إندونيسيا، والهند، وماليزيا"، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاج عبر مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتعتبر مبادرة "إياب" منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العامودي" يقف على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر "إياب"
سبق

وقف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم السبت؛ على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة "إياب" التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها 30 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

واطلع الوزير خلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "إياب"، على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة.

وتعدّ "إياب" رافدًا من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن، وتعتبر نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم عبر تقليل مدة الانتظار في مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق مبادرة "إياب" تجريبيّاً خلال هذا العام؛ حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول "إندونيسيا، والهند، وماليزيا"، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاج عبر مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتعتبر مبادرة "إياب" منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
06:15 PM

"العامودي" يقف على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر "إياب"

المبادرة تعدّ نقلة نوعية وحضارية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وقف وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم السبت؛ على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة "إياب" التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها 30 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري.

واطلع الوزير خلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة "إياب"، على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة.

وتعدّ "إياب" رافدًا من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن، وتعتبر نقلة نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن في مطارات المملكة، وتسهيل إجراءات سفرهم وتحسين تجربتهم عبر تقليل مدة الانتظار في مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليعود حجاج بيت الله الحرام إلى بلدانهم في يسر.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق مبادرة "إياب" تجريبيّاً خلال هذا العام؛ حيث تستهدف المبادرة خلال موسم حج 1440هـ، الحجاج المغادرين إلى دول "إندونيسيا، والهند، وماليزيا"، وسيستفيد منها أكثر من 30 ألف حاج عبر مطارَي الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتعتبر مبادرة "إياب" منصة إلكترونية تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن.

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