"الأرصاد": توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح وتدنٍ بالرؤية على الباحة

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن والحجرة والمخواة وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.