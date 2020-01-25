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أهالي "أبحر الشمالية": شوارعنا مهترئة وتحتاج لتأهيل وسفلتة!

أبلغوا عمليات الأمانة 940 منذ 3 أشهر ولا تجاوب!

شكا أهالي أحياء أبحر الشمالية شمال محافظة جدة اهتراء الشوارع، وحاجتها لإعادة الرصف؛ ما أدى لتضرُّر الكثير من مركبات السكان.

وطالب السكان بإعادة تأهيل الشوارع المكسرة التي تعاني عدم تأهيلها، وبإعادة سفلتتها.

وأشار السكان إلى أنهم تقدموا ببلاغ عبر عمليات الأمانة 904 منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم التجاوب معهم. وسُجل البلاغ عبر هذه الرسالة: "شكرًا لتواصلك مع بلدي 940. رقم البلاغ: 0000826020 التصنيف: صيانة الطرق والأرصفة".

وأعرب السكان عن استيائهم من تلك الشوارع التي تعتبر الواجهة لمدينة جدة المحيطة بأبحر الشمالية رغم لجوء مستخدمي الطريق المتضررين لإبلاغ الجهة المسؤولة في الأمانة، لكن لم يتم التجاوب حتى الوقت الحالي.

جدة أبحر الشمالية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "أبحر الشمالية": شوارعنا مهترئة وتحتاج لتأهيل وسفلتة!
سبق

شكا أهالي أحياء أبحر الشمالية شمال محافظة جدة اهتراء الشوارع، وحاجتها لإعادة الرصف؛ ما أدى لتضرُّر الكثير من مركبات السكان.

وطالب السكان بإعادة تأهيل الشوارع المكسرة التي تعاني عدم تأهيلها، وبإعادة سفلتتها.

وأشار السكان إلى أنهم تقدموا ببلاغ عبر عمليات الأمانة 904 منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم التجاوب معهم. وسُجل البلاغ عبر هذه الرسالة: "شكرًا لتواصلك مع بلدي 940. رقم البلاغ: 0000826020 التصنيف: صيانة الطرق والأرصفة".

وأعرب السكان عن استيائهم من تلك الشوارع التي تعتبر الواجهة لمدينة جدة المحيطة بأبحر الشمالية رغم لجوء مستخدمي الطريق المتضررين لإبلاغ الجهة المسؤولة في الأمانة، لكن لم يتم التجاوب حتى الوقت الحالي.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:25 PM

أهالي "أبحر الشمالية": شوارعنا مهترئة وتحتاج لتأهيل وسفلتة!

أبلغوا عمليات الأمانة 940 منذ 3 أشهر ولا تجاوب!

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شكا أهالي أحياء أبحر الشمالية شمال محافظة جدة اهتراء الشوارع، وحاجتها لإعادة الرصف؛ ما أدى لتضرُّر الكثير من مركبات السكان.

وطالب السكان بإعادة تأهيل الشوارع المكسرة التي تعاني عدم تأهيلها، وبإعادة سفلتتها.

وأشار السكان إلى أنهم تقدموا ببلاغ عبر عمليات الأمانة 904 منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم التجاوب معهم. وسُجل البلاغ عبر هذه الرسالة: "شكرًا لتواصلك مع بلدي 940. رقم البلاغ: 0000826020 التصنيف: صيانة الطرق والأرصفة".

وأعرب السكان عن استيائهم من تلك الشوارع التي تعتبر الواجهة لمدينة جدة المحيطة بأبحر الشمالية رغم لجوء مستخدمي الطريق المتضررين لإبلاغ الجهة المسؤولة في الأمانة، لكن لم يتم التجاوب حتى الوقت الحالي.

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