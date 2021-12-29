النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

انطلاق البرنامج الدعوي حول اللحمة الوطنية في "الخرمة"

يستمر 8 أيام ويستهدف التحذير من الفِرَق الضالة والتحزبات

انطلق اليوم البرنامج الدعوي عن أهمية اللحمة الوطنية والتحذير من الفِرَق الضالة، الذي يُنظّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في مساجد محافظة الخرمة والدوائر الحكومية، ويستمر لمدة 8 أيام.

واستقبل محافظ الخرمة "شاكر بن خالد بن لؤي" مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ "أسامة بن علي الصيقل" ومدير إدارة المساجد بالخرمة "هاشم بن ماجد بن لؤي".

وجرى -خلال اللقاء- عرض البرامج الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بتوجيه من الوزير آل الشيخ ومتابعة مدير عام الفرع الدكتور سالم الخامري.

وجرت عدة لقاءات مع عدد من المواطنين في محافظة الخرمة الذين رحّبوا بالبرامج الدعوية التي ستقام في المحافظة.

ورفع أهالي المحافظة شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما تقوم به الوزارة -ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة- من جهود وبرامج دعوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انطلاق البرنامج الدعوي حول اللحمة الوطنية في "الخرمة"
سبق

انطلق اليوم البرنامج الدعوي عن أهمية اللحمة الوطنية والتحذير من الفِرَق الضالة، الذي يُنظّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في مساجد محافظة الخرمة والدوائر الحكومية، ويستمر لمدة 8 أيام.

واستقبل محافظ الخرمة "شاكر بن خالد بن لؤي" مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ "أسامة بن علي الصيقل" ومدير إدارة المساجد بالخرمة "هاشم بن ماجد بن لؤي".

وجرى -خلال اللقاء- عرض البرامج الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بتوجيه من الوزير آل الشيخ ومتابعة مدير عام الفرع الدكتور سالم الخامري.

وجرت عدة لقاءات مع عدد من المواطنين في محافظة الخرمة الذين رحّبوا بالبرامج الدعوية التي ستقام في المحافظة.

ورفع أهالي المحافظة شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما تقوم به الوزارة -ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة- من جهود وبرامج دعوية.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
01:14 PM

انطلاق البرنامج الدعوي حول اللحمة الوطنية في "الخرمة"

يستمر 8 أيام ويستهدف التحذير من الفِرَق الضالة والتحزبات

A A A
محمد الزامل - الخرمة
0
115

انطلق اليوم البرنامج الدعوي عن أهمية اللحمة الوطنية والتحذير من الفِرَق الضالة، الذي يُنظّمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بمنطقة مكة المكرمة في مساجد محافظة الخرمة والدوائر الحكومية، ويستمر لمدة 8 أيام.

واستقبل محافظ الخرمة "شاكر بن خالد بن لؤي" مدير إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ "أسامة بن علي الصيقل" ومدير إدارة المساجد بالخرمة "هاشم بن ماجد بن لؤي".

وجرى -خلال اللقاء- عرض البرامج الدعوية التي يقوم بها فرع الوزارة بتوجيه من الوزير آل الشيخ ومتابعة مدير عام الفرع الدكتور سالم الخامري.

وجرت عدة لقاءات مع عدد من المواطنين في محافظة الخرمة الذين رحّبوا بالبرامج الدعوية التي ستقام في المحافظة.

ورفع أهالي المحافظة شكرهم لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما تقوم به الوزارة -ممثلة في فرع منطقة مكة المكرمة- من جهود وبرامج دعوية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,011
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,067
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,624
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,533

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة