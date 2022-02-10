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الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي

اندلع في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة

أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

الدفاع المدني الحريق دبي

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الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي
سبق

أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
01:05 PM

الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي

اندلع في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
142 مليون ..

142 مليون ..

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