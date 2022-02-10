أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات. ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 01:05 PM

الإمارات.. فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق في دبي اندلع في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة





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أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي بدولة الإمارات، الخميس، السيطرة على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي صوراً تُظهر تصاعد أعمدة الدخان من المستودع.