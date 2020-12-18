النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعية الثقافة والفنون بالطائف تقدم ألوانًا فنية بجمعية جدة

برعاية الدكتور صالح الشادي وبحضور إعلامي وثقافي

شهدت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة حفل "جينا من الطايف"، والذي أحيته جمعية الثقافة والفنون في الطائف بمقر ومسرح جمعية الثقافة في جدة بحضور إعلامي وثقافي مميز مساء أمس الخميس، وذلك ضمن التعاون الثقافي والفني بين جمعيات الثقافة والفنون بالسعودية.

وتضمن الحفل الذي رعاه الشاعر الدكتور صالح الشادي، معرضًا فوتوغرافيًا وتشكيليًا، إضافة إلى عرض مسرحي أدائي من أعمال مبدعي الطائف إلى جانب سهرة طربية قدمها عدد من نجوم الطرب الأبرز في التنظيم وحسن الاستقبال والحضور الواعي، حيث كانت سمة الحفل والذي استمر لساعتين من الجمال والإبداع.

واختتم الحفل بكلمة شكر ألقاها مدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح، شكر فيها زملاءه المشاركين من جمعية الطائف مديرًا ومنسوبين على مشاركتهم الفاعلة ومجيئهم لإسعاد جمهورهم في عروس البحر الأحمر جدة، كما تقدم بالشكر للدكتور صالح الشادي على رعايته لهذا الحفل.

فيما ألقى "الشادي" كلمة أثنى فيها على الفقرات الإبداعية المقدمة وعلى تجاوب وتفاعل الحضور، وأشاد بفكرة التعاون بين محافظتي الطائف وجدة، وقدم شكره لقيادتي الجمعية، مشيدًا بدور وزارة الثقافة في خدمة الفن والثقافة الأصيلة وما تلقاه الوزارة من دعم سخي وكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أعقب ذلك تسليم الدروع والشهادات التقديرية لمجموعة من أبرز المشاركين من مصورين ورسامين وموسيقيين وفنانين.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
جمعية الثقافة والفنون بالطائف تقدم ألوانًا فنية بجمعية جدة
سبق

شهدت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة حفل "جينا من الطايف"، والذي أحيته جمعية الثقافة والفنون في الطائف بمقر ومسرح جمعية الثقافة في جدة بحضور إعلامي وثقافي مميز مساء أمس الخميس، وذلك ضمن التعاون الثقافي والفني بين جمعيات الثقافة والفنون بالسعودية.

وتضمن الحفل الذي رعاه الشاعر الدكتور صالح الشادي، معرضًا فوتوغرافيًا وتشكيليًا، إضافة إلى عرض مسرحي أدائي من أعمال مبدعي الطائف إلى جانب سهرة طربية قدمها عدد من نجوم الطرب الأبرز في التنظيم وحسن الاستقبال والحضور الواعي، حيث كانت سمة الحفل والذي استمر لساعتين من الجمال والإبداع.

واختتم الحفل بكلمة شكر ألقاها مدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح، شكر فيها زملاءه المشاركين من جمعية الطائف مديرًا ومنسوبين على مشاركتهم الفاعلة ومجيئهم لإسعاد جمهورهم في عروس البحر الأحمر جدة، كما تقدم بالشكر للدكتور صالح الشادي على رعايته لهذا الحفل.

فيما ألقى "الشادي" كلمة أثنى فيها على الفقرات الإبداعية المقدمة وعلى تجاوب وتفاعل الحضور، وأشاد بفكرة التعاون بين محافظتي الطائف وجدة، وقدم شكره لقيادتي الجمعية، مشيدًا بدور وزارة الثقافة في خدمة الفن والثقافة الأصيلة وما تلقاه الوزارة من دعم سخي وكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أعقب ذلك تسليم الدروع والشهادات التقديرية لمجموعة من أبرز المشاركين من مصورين ورسامين وموسيقيين وفنانين.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
06:45 PM

جمعية الثقافة والفنون بالطائف تقدم ألوانًا فنية بجمعية جدة

برعاية الدكتور صالح الشادي وبحضور إعلامي وثقافي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
26

شهدت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة حفل "جينا من الطايف"، والذي أحيته جمعية الثقافة والفنون في الطائف بمقر ومسرح جمعية الثقافة في جدة بحضور إعلامي وثقافي مميز مساء أمس الخميس، وذلك ضمن التعاون الثقافي والفني بين جمعيات الثقافة والفنون بالسعودية.

وتضمن الحفل الذي رعاه الشاعر الدكتور صالح الشادي، معرضًا فوتوغرافيًا وتشكيليًا، إضافة إلى عرض مسرحي أدائي من أعمال مبدعي الطائف إلى جانب سهرة طربية قدمها عدد من نجوم الطرب الأبرز في التنظيم وحسن الاستقبال والحضور الواعي، حيث كانت سمة الحفل والذي استمر لساعتين من الجمال والإبداع.

واختتم الحفل بكلمة شكر ألقاها مدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح، شكر فيها زملاءه المشاركين من جمعية الطائف مديرًا ومنسوبين على مشاركتهم الفاعلة ومجيئهم لإسعاد جمهورهم في عروس البحر الأحمر جدة، كما تقدم بالشكر للدكتور صالح الشادي على رعايته لهذا الحفل.

فيما ألقى "الشادي" كلمة أثنى فيها على الفقرات الإبداعية المقدمة وعلى تجاوب وتفاعل الحضور، وأشاد بفكرة التعاون بين محافظتي الطائف وجدة، وقدم شكره لقيادتي الجمعية، مشيدًا بدور وزارة الثقافة في خدمة الفن والثقافة الأصيلة وما تلقاه الوزارة من دعم سخي وكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أعقب ذلك تسليم الدروع والشهادات التقديرية لمجموعة من أبرز المشاركين من مصورين ورسامين وموسيقيين وفنانين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,670
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,611
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,122

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة