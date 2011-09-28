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خرج على سيارته المحملة بالتمر ولم يعد لمنزله.. ذوو مسنّ بسدير يناشدون البحث عنه

ولده: يبلغ 85 عاماً يقود "جيب شاص" شوهد في "معشبة سدير" ويعاني من فقدان الذاكرة

ناشد المواطن منصور السليمان البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عاماً، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور": والدي يبلغ من العمر 85 عاماً، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10/ 2/ 1442 الساعة 8 صباحاً، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير.

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني من أي أمراض، ولكنه يعاني من فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

سدير مفقود سدير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خرج على سيارته المحملة بالتمر ولم يعد لمنزله.. ذوو مسنّ بسدير يناشدون البحث عنه
سبق

ناشد المواطن منصور السليمان البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عاماً، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور": والدي يبلغ من العمر 85 عاماً، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10/ 2/ 1442 الساعة 8 صباحاً، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير.

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني من أي أمراض، ولكنه يعاني من فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:49 PM

خرج على سيارته المحملة بالتمر ولم يعد لمنزله.. ذوو مسنّ بسدير يناشدون البحث عنه

ولده: يبلغ 85 عاماً يقود "جيب شاص" شوهد في "معشبة سدير" ويعاني من فقدان الذاكرة

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فلاح الجوفان - الرياض
2
3,179

ناشد المواطن منصور السليمان البحث عن والده عبدالرحمن بن منصور عبدالرحمن السليمان والذي يبلغ من العمر 85 عاماً، وفُقد صباح أمس الأحد، ولم يُعرف مكان وجوده حتى الآن.

وقال ابن المفقود "منصور": والدي يبلغ من العمر 85 عاماً، ويقود سيارة "جيب شاص ديزل" موديل 2014 ولونها بيج، ورقم لوحتها (أ و ر 5864)، والسيارة مجهزة ومحملة بكراتين التمر".

وأضاف: "كانت آخر المعلومات عن والدي أمس الأحد 10/ 2/ 1442 الساعة 8 صباحاً، إذ كان في مركز في المعشبة جنوب غرب سدير.

وتابع: "والدي لا يحمل وسيلة اتصال، ولا يعاني من أي أمراض، ولكنه يعاني من فقدان الذاكرة، وتم تسجيل بلاغ عن فقدانه في شرطة حوطة سدير".

وتابع: "أناشد من يجد عن والدي أي معلومة الاتصال بجوالي رقم 0504266532 أو بأقرب مركز شرطة".

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