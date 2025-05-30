النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية لكرة السلة

استمرت 10 أيام بمشاركة 50 فريقًا.. و"الشعيل" يتوِّج الفائزين

توج أمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل، الفائزين ببطولة تحدي الرمضانية لكرة السلة في وقت اللياقة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 50 فريقًا (432 لاعبًا)، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحقق فريق مركز الشفا في الرياض، المركز الأول، وحل فريق مركز البديعة فتنس ثانيًا، انتهت المباراة بـ46/26.أدار المباراة النهائية الحكم الدولي عبد الله العجلان.

من جهة أخرى، شدد أمين الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن شعيل، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص، والاتحادات الرياضية، لافتًا إلى أنها تهدف لدعم الرياضة بكل أنواعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، وأشاد "شعيل" بدور "وقت اللياقة" في تفعيل هذا الجانب، وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعد فرصة لاكتشاف المواهب، وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية لكرة السلة
سبق

توج أمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل، الفائزين ببطولة تحدي الرمضانية لكرة السلة في وقت اللياقة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 50 فريقًا (432 لاعبًا)، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحقق فريق مركز الشفا في الرياض، المركز الأول، وحل فريق مركز البديعة فتنس ثانيًا، انتهت المباراة بـ46/26.أدار المباراة النهائية الحكم الدولي عبد الله العجلان.

من جهة أخرى، شدد أمين الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن شعيل، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص، والاتحادات الرياضية، لافتًا إلى أنها تهدف لدعم الرياضة بكل أنواعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، وأشاد "شعيل" بدور "وقت اللياقة" في تفعيل هذا الجانب، وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعد فرصة لاكتشاف المواهب، وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:14 AM

"وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية لكرة السلة

استمرت 10 أيام بمشاركة 50 فريقًا.. و"الشعيل" يتوِّج الفائزين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5

توج أمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل، الفائزين ببطولة تحدي الرمضانية لكرة السلة في وقت اللياقة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 50 فريقًا (432 لاعبًا)، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحقق فريق مركز الشفا في الرياض، المركز الأول، وحل فريق مركز البديعة فتنس ثانيًا، انتهت المباراة بـ46/26.أدار المباراة النهائية الحكم الدولي عبد الله العجلان.

من جهة أخرى، شدد أمين الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن شعيل، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص، والاتحادات الرياضية، لافتًا إلى أنها تهدف لدعم الرياضة بكل أنواعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، وأشاد "شعيل" بدور "وقت اللياقة" في تفعيل هذا الجانب، وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعد فرصة لاكتشاف المواهب، وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,629

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة