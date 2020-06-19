عبدالغني يوافق على تمديد عقده والإدارة تبلغ اللاعبين بموعد عودة التدريبات

الطائف تجهز الأهلي لمسابقة الدوري

من المتوقع أن يعاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، الأحد المقبل، التدريبات بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأبلغ الجهاز الإداري في الأهلي اللاعبين بانطلاق التحضيرات مساء الأحد المقبل حيث بدأت إدارة النادي في تجهيز البروتوكول الصحي اللازم قبل عودة التدريبات وسيتم إجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا على 6 لاعبين يومياً لحين يتم إجراء الفحوصات على جميع اللاعبين.

وأشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة النادي لإقامة معسكر داخلي للفريق في ظل عدم جاهزية ملعب النادي ووقع الاختيار على محافظة الطائف مسبقاً وحال حدوث أي عوائق لإقامته فإن مدينة أبها هي الخيار الثاني.

كما أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قد طلب من إدارة الأهلي تأجيل تقريره الفني لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي بعد قرار استئناف النشاط الرياضي في المملكة لأنه ينوي منح الفرصة لكافة اللاعبين ليستطيع بعدها تدوين كافة الجوانب الفنية بشكل متكامل لتقديمه إلى الإدارة لتلبية كافة الاحتياجات الموسم القادم.

وفي سياق متصل بات الدولي السعودي السابق حسين عبد الغني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي قريباً من التوقيع على تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري بعدما أعطى إدارة ناديه الموافقة على الاستمرار مع الفريق.

وينتهي عقد المدافع الدولي السابق في أغسطس المقبل ما يستوجب على إدارة النادي تمديد عقده للمشاركة في الدوري السعودي الذي سيستأنف في الشهر أغسطس.