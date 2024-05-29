تكليف الحربي مديرًا لإدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي قرارًا إداريًا تضمن تكليف المهندس مازن بن حامد الحربي بمهام مدير إدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة.
سبق تتمنى للمهندس "الحربي" التوفيق في مهام عمله الجديد، وهو من الكفاءات الإدارية المؤهلة.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي قرارًا إداريًا تضمن تكليف المهندس مازن بن حامد الحربي بمهام مدير إدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة.
سبق تتمنى للمهندس "الحربي" التوفيق في مهام عمله الجديد، وهو من الكفاءات الإدارية المؤهلة.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي قرارًا إداريًا تضمن تكليف المهندس مازن بن حامد الحربي بمهام مدير إدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة.
سبق تتمنى للمهندس "الحربي" التوفيق في مهام عمله الجديد، وهو من الكفاءات الإدارية المؤهلة.
أصدر مدير عام الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي قرارًا إداريًا تضمن تكليف المهندس مازن بن حامد الحربي بمهام مدير إدارة الشؤون الهندسية بصحة جدة.
سبق تتمنى للمهندس "الحربي" التوفيق في مهام عمله الجديد، وهو من الكفاءات الإدارية المؤهلة.